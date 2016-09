IWF-Chefin Lagarde nennt die Maßnahme einen "historischen Meilenstein": Der chinesische Yuan ist im Kreis der Weltreservewährungen aufgenommen worden. Die Ausweitung des Währungskorbes ist die erste in seiner Geschichte.

Der chinesische Yuan ist von diesem Samstag an gemeinsam mit dem Euro, dem US-Dollar, dem japanischen Yen und dem britischen Pfund Teil des Weltwährungskorbes. Das gab die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, am Freitag in Washington bekannt. Die Entscheidung zur Aufnahme der chinesischen Währung ...

