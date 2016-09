Der Hub bündelt Kräfte mit der Life Science Community zur Weiterentwicklung der Behandlung von Hautkrankheiten

LEO Pharma, ein global tätiges Gesundheitsunternehmen, das sich der Unterstützung von Menschen mit Hautkrankheiten verschrieben hat, gab heute die offizielle Einweihung des LEO Science Tech Hub in Boston durch ihre Hoheit, Kronprinzessin Mary von Dänemark, bekannt. Die Veranstaltung, an der auch der dänische Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Wachstum, Troels Lund Poulsen, teilnahm, führt Mitglieder der Boston Life Science Community zusammen, um Möglichkeiten für Partnerschaften und Innovation auszuloten.

Ziel des Hubs ist die Förderung von Kooperationen in Wissenschaft und Technologie, um die Behandlung von Hautkrankheiten voranzubringen. Der Hub ist der erste seiner Art im Großraum Boston, der weltweit führende Life Science Cluster, dessen Schwerpunkt auf der Dermatologie liegt.

"Mit der Gründung des LEO Science Tech Hub im Epizentrum dieses weltweit führenden Biotech-Superclusters ist LEO Pharma für die Unterstützung neuer Kooperationen gerüstet, die zu bedeutsamen Fortschritten in der Wissenschaft führen können", so Kim Kjoeller, Executive Vice President, Global Research Development, LEO Pharma. "Aufgrund der Bildung von Allianzen mit der Industrie und der akademischen Welt hier in dieser Region hoffen wir, das Behandlungsparadigma in der Dermatologie ändern und die Lebensqualität von Menschen mit Hautkrankheiten verbessern können."

Der LEO Science Tech Hub wird Kooperationen im Frühstadium mit Wissenschaftsstandorten, Unternehmern und Unternehmen in den USA eingehen und Kooperationen bei der Verifizierung neuer Ziele in Verbindung mit Hautkrankheiten und technischem Fortschritt hin zur Vermarktung unterstützen. Das Hub-Team ist vollumfänglich befugt, Geschäftsabschlüsse zu tätigen, und bietet Unterstützung bei Seed-Investitionen und Entwicklungskooperation sowie Zugriff auf das Netzwerk dermatologischer Expertise von LEO Pharma. Kooperationen erhalten Zugriff auf die präklinische und klinische Expertise sowie auf die digitale Gesundheitsexpertise von LEO Innovation Lab.

"LEO Science Tech Hub möchte Kräfte mit Life Science-Innovatoren in den USA bündeln, um das Behandlungsparadigma für Menschen mit Hautkrankheiten zu verändern und erste Maßnahmen hin zu einer Präzisionsmedizin in der Dermatologie ergreifen", so Michael Sierra, Vice President, LEO Science Tech Hub. "Indem wir unseren Kooperationen Zugriff auf Finanzierung und ein einzigartiges Netzwerk dermatologischer Expertise gewähren, wollen wir als Katalysatoren für Innovation fungieren und neue Wissenschaft und Technologie ins nächste Stadium führen."

Das Team von wissenschaftlichen Experten des Hub wird sich auf drei Gebieten bei seinen Partnern einbringen: kognitive Computerlernprogramme, Bildgebung und Biomarker. Beispielsweise erforscht der Hub die Nutzung von Smartphones, um Patienten bei der Überwachung ihrer Krankheit zu unterstützen und um Behandlungsfortschritte zu erfassen. Darüber hinaus wird der Hub moderne Bildgebungstechnologien als eine gültige und zuverlässige Alternative bei Hautbiopsien erforschen. Insgesamt wird das Ziel verfolgt, Patienten und Ärzte in die Lage zu versetzen, Hautkrankheiten in einer effizienteren und weniger invasiven Art und Weise zu überwachen, zu diagnostizieren und zu behandeln.

Das LEO Science Tech Hub liegt im Zentrum des Kendall Square Innovationsbezirks am CIC in Cambridge, Massachusetts.

"Wir gratulieren LEO Pharma zur Eröffnung des neuen LEO Science Tech Hub in Kendall Squar", sagte Robert K. Coughlin, President CEO von MassBio. "Wir wissen, dass LEO Pharmas kooperativer Geist neue Partnerschaften in dem Hub ins Leben rufen wird, welche die Präzisionsmedizin in der Dermatologie voranbringen und die Entwicklung innovativer Behandlungen für Patienten rund um den Globus beschleunigen werden."

"Der neue, auf die Dermatologie fokussierte LEO Science Tech Hub von LEO Pharma ist eine willkommene Ergänzung für die zahlreichen Life Sciences Center, die in und um Boston und Cambridge operieren und Innovationen vorantreiben", erklärte Travis McCready, President CEO des Massachusetts Life Sciences Center. "Hautkrankheiten sind verbreiteter, als man annehmen möchte. Jedes Jahr konsultiert jeder vierte Amerikaner seinen Hausarzt wegen einem Hautproblem. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit LEO Pharma, da das Unternehmen in dem weltweit führenden Ökosystem für Innovationen und Wachstum im Bereich Life Sciences und Wurzeln schlägt und Partnerschaften eingeht.

"Wir sind überaus erfreut, dass LEO Pharma in Massachusetts florierendes Life Sciences-Ökosystem eintritt und der Gemeinschaft das erste Center mit Fokussierung auf Dermatologie stiftet", erklärte Charlie Baker, Gouverneur von Massachusetts. "Die neue Anlage wird die Forschung und Entwicklung neuer Behandlungen auf dem Gebiet der Dermatologie voranbringen und neue Möglichkeiten der Kooperation zwischen Life Sciences-Gemeinschaften in Massachusetts und Dänemark eröffnen."

Über LEO Pharma

LEO Pharma hilft Menschen mit Hautkrankheiten. LEO Pharma bietet medizinische Lösungen für Patienten in mehr als 100 Ländern weltweit und unterstützt diese somit bei der Behandlung ihrer Hauterkrankungen. LEO Pharma, ein 1908 gegründetes Unternehmen im Besitz der LEO-Stiftung, widmet sich seit Jahrzehnten der Forschung und Entwicklung von Produkten und Lösungen für Menschen mit Hauterkrankungen. Der Hauptsitz von LEO Pharma befindet sich in Dänemark. Weltweit beschäftigt das Unternehmen ca. 5.000 Mitarbeiter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leo-pharma.com

Über LEO Science Tech Hub

LEO Science Tech Hub forscht an modernsten wissenschaftlichen und technologischen Möglichkeiten, die für die Dermatologie von Bedeutung ist. Dank der Partnerschaften mit öffentlichen und privaten Einrichtungen wirkt LEO Science Tech Hub als Katalysator, der Innovationen und Technologien im Frühstadium in Lösungen umsetzt, welche die Lebensqualität von Menschen mit Hautkrankheiten verbessert. LEO Science Tech Hub gehört zu LEO Pharma, ein globales Gesundheitsunternehmen, das sich der Unterstützung von Menschen mit Hautkrankheiten verschrieben hat.

www.leo-scitech.com

