Münster (ots) - Dies sind die Zahlen auf die Europa die ganze Woche schon gewartet hat: In Helsinki wurden die aktuellen Gewinnzahlen der Lotterie Eurojackpot gezogen: 4, 28, 29, 39 und 44 sowie die beiden Eurozahlen 8 und 10 heißen die Glückszahlen der Woche.



Um 76 Millionen Euro ging es am heutigen Freitag in der Ziehung der Lotterie Eurojackpot. Ein ganz besonderer Feiertag für viele Tipper, war doch der aktuelle Jackpot der zweithöchste Jackpot, der dieses Jahr in Deutschland zur Ausspielung kam. Nachdem achtmal in Folge der Topf nicht geknackt wurde, hatten Tipper aus 17 europäischen Ländern die Chance auf diese riesige Gewinnsumme.



Ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen stand kurz vor dem großen Jackpotgewinn. Alle fünf Tippzahlen und auch eine Eurozahl hatte er für die Gewinnklasse 2 richtig auf seinem Tippzettel. Aber eben nur eine und nicht beide benötigte Eurozahlen um den Jackpot zu knacken. Mit 2.404.162,60 Euro wird der Nordrhein-Westfale aber den heutigen Tag sicherlich in guter Erinnerung behalten.



Der Jackpot steigt jetzt auf die gesetzlich vorgegebene Höchstgrenze von 90 Mio. Euro. Dazu Andreas Kötter, Chairman von Eurojackpot: "Träumen ist erlaubt, denn der Pott ist voll. Mehr geht nicht in der Gewinnklasse 1. Es ist erst das zweite Mal, dass der Jackpot auf die maximale Größe angewachsen ist." Den Eurojackpot-Fans steht damit eine spannende erste Oktober-Woche bevor.



Andreas Kötter klärt auf: "Anders als bei Lotterien wie LOTTO 6aus49 gibt es beim Eurojackpot keine Zwangsausschüttung. Folglich bleibt der Jackpot in der Gewinnklasse 1 bei den 90 Mio. Euro jetzt so lange stehen, bis ein Spielteilnehmer tatsächlich diese Gewinnklasse trifft. Wir wünschen allen Eurojackpot-Fans viel Spaß beim Tippen".



Den bisher höchsten deutschen Einzelgewinn bei einer Lotterie gab es Ende Juli 2016. Ein Hesse konnte - ebenfalls bei Eurojackpot - rund 84,8 Millionen Euro abräumen. Im Mai 2015 war der Eurojackpot zum ersten Mal auf 90 Mio. Euro angewachsen. In der 12. Ziehung in Folge wurde der Jackpot schließlich von einem Tschechen geknackt.



Am kommenden Freitag, dem 7. Oktober findet die nächste Ziehung der Lotterie Eurojackpot statt. Mitspielen kann man in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.



