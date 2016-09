Die Westinghouse Electric Company und NAEK Energoatom, das Nationale Atomkraftunternehmen der Ukraine, gaben heute im Rahmen eines Besuchs einer Sonderdelegation in Kiew eine gemeinsame Erklärung ab, in der eine künftige partnerschaftliche Zusammenarbeit der Unternehmen erläutert wurde, mit der die nachhaltige Sicherheit der Kernkraftwerke der Ukraine sichergestellt werden soll. Der Delegation, die von der US-Handelsministerin Penny Pritzker und dem US-Handelsministerium geleitet wurde, gehörten mehrere CEOs an, darunter auch Jose Gutierrez, Interim President und CEO von Westinghouse.

Die gemeinsame Erklärung lautete wie folgt:

"Heute geben NAEK Energoatom und Westinghouse erfreut bekannt, dass wir eine Vereinbarung geschlossen haben, unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit maßgeblich zu intensivieren, um Technologie und Wissen bereitzustellen, die die Sicherheit und den Betrieb der Kernkraftwerke der Ukraine verbessern sollen.

Da die Ukraine in hohem Maße von Kernenergie abhängig ist und sich den höchsten betrieblichen und Sicherheitsstandards verpflichtet hat, und angesichts der beispiellosen Erfahrung von Westinghouse in der Bereitstellung branchenführender Technologie und Verbesserung der betrieblichen Leistung haben Energoatom und Westinghouse die Ausarbeitung eines Sicherheitsoptimierungsprogramm (SOP) vereinbart. Das SOP wird der kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheit der ukrainischen Kernkraftwerke entsprechend den höchsten internationalen Sicherheitsnormen dienen und auch die spezifischen Anforderungen gemäß den Standards der Europäischen Union erfüllen, die von der Western European Nuclear Regulatory Association (WENRA) ausgeführt werden. Die Sicherheitsverbesserungen, in Ergänzung der erheblichen sicherheitsbezogenen Arbeiten, die bereits im Rahmen des von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) verwalteten Sicherheitserhöhungsprogramms durchgeführt werden, sorgen überdies für weitere betriebliche Verbesserungen in den Kernkraftwerken der Ukraine. Damit soll die jährliche Verfügbarkeit ukrainischer Kernkraftwerke gesteigert werden, was wiederum zu erheblichen Steigerungen der Stromversorgung und Rentabilität führen sollte. Außerdem werden damit die Sicherheitsanforderungen eingehalten, die für den Export von Strom in die Europäische Union zu erfüllen sind.

Das SOP bringt die besten Methoden der globalen Betriebserfahrung und fortschrittliche Technologien zusammen, und zwar unter Mitwirkung von ukrainischen Fachleuten und Industrien, wie Westron und Turboatom. Mit der Vereinbarung eines Sicherheitsoptimierungsprogramms wird eine bedeutende neue Partnerschaft zwischen NAEK Energoatom und Westinghouse ins Leben gerufen, die gemeinsam die Kernenergiewirtschaft der Ukraine unterstützen wird."

