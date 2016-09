An den europäischen Börsen haben Bank-Aktien am Freitag hohe Verluste erlitten. Eine Übersicht.

Die Kursturbulenzen der Deutschen Bank haben die europäischen Anleger am Freitag aufgeschreckt. Die Aktien der Bank rutschten erstmals unter die psychologisch wichtige Marke von zehn Euro. "Das Gespenst einer neuen Bankenkrise geht an den Finanzmärkten um", sagte Jochen Stanzl, Analyst des Online-Brokers CMC Markets. An den europäischen Börsen haben Bank-Aktien am Freitag hohe Verluste erlitten. Eine Übersicht. Deutschland: Deutsche Bank: - 4,7 Prozent Commerzbank: - 6,5 Prozent Schweiz: Credit Suisse: - 3 Prozent UBS: - 2,5 Prozent Frankreich: Credit Agricole: - 3 Prozent BNP Paribas: - 3,1 Prozent Societe Generale: - 3,5 Prozent Großbritannien: Barclays: - 2,2 Prozent Royal Bank of Scotland: - 1,4 Prozent Lloyds Banking: - 2,3 Prozent HSBC: - 1,3 Prozent Italien: UniCredit: - 4,2 Prozent Intesa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...