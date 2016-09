"Busan One Asia Festival", das größte K-Kultur-Festival der Welt

Das größte K-Kultur-Festival der Welt, das Busan One Asia Festival 2016, findet von Samstag, dem 1. Oktober, bis Sonntag, den 23. Oktober in Busan an verschiedenen Veranstaltungsorten statt, unter anderem im BEXCO und Busan-Asia-Main-Stadion.

The world's largest K-culture festival, 2016 Busan One Asia Festival takes place across Busan at venues including Busan Asiad Main Stadium and BEXCO, from Saturday October 1 to Sunday October 23. In various performances during the BOF period, many celebrities including Psy, CNBLUE, B1A4, Apink, Girls' Day, B.A.P, AOA, BTS, SE7EN, Hwang Chi Yeul, INFINITE, U-Kiss, TWICE, SHINee, GFrined, Gummy and T-ara are showing up. (Graphic: Business Wire)

Das Busan One Asia Festival 2016 (nachfolgend BOF genannt) ist ein großes Hallyu-Festival, das den Blick auf die schöne, die Stadt umgebende Naturlandschaft, Kulturgüter und die zeitgenössische südkoreanische Popkultur lenkt. Auf dem großen Festival können Teilnehmer an einem Ort das gesamte Spektrum zeitgenössicher koreanischer Pop-Kultur für sich entdecken. Dies umfasst K-Pop, K-Food, K-Beauty und beliebte koreanische Medieninhalte.

Neben der One Asia Opening Performance im Busan-Asia- Main-Stadion am 1. Oktober finden viele K-Pop-Veranstaltungen wie das One Asia K-Pop-Konzert und das One Asia Korean Wave Stars Fan Meeting in den ersten drei Veranstaltungstagen statt. Den krönenden Abschluss des Festivals bildet am 23, dem letzten Tag, das One Asia Dream Concert. Einige andere Programme umfassen die One Asia Cultural Conference, das Running Man Hands on Experience Program und die One Asia Plattform.

In verschiedenen Aufführungen im Rahmen des BOF, werden viele berühmte Persönlichkeiten auftreten, unter anderem Psy, CNBLUE, B1A4, Apink, Girls' Day, B.A.P, AOA, BTS, SE7EN, Hwang Chi Yeul, INFINITE, U-Kiss, TWICE, SHINee, GFrined, Gummy und T-ara. Der Auftritt weiterer Stars wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Aufmerksamkeit verdienen auch einige Ausstellungen. Vom 30. September bis zum 3. Oktober lädt im BEXCO Food-Event "Taste Busan" ein. Dort können Teilnehmer koreanisches Essen und die einzelnen unterschiedlichen Kochkünste kennen lernen und probieren. Starköche wie Lee Yeon-bok, Choi Hyun-seok, Oh Se-deuk, Hong Shin-ae und Ahn Hyun-min werden ihre spektakulären Kochshows mit den ihnen zugrundeliegenden Geschichten in einer offenen Küche vorführen.

Auf der vom 30. September bis zum 9. Oktober stattfindenden Korean Wave Star Beauty Collection machen es moderne Technologien wie die Hologramm-, VR oder 3D-Technologie möglich, dass Teilnehmer koreanischen Stars virtuell begegnen können. Darüber hinaus werden die Trends der K-Beauty in den Makeup-Shows der Makeup-Künstler, mit kostenlosen Schminkaktionen und auf dem K-Beauty-Markt vorgestellt.

Ausführlichere Informationen finden Sie auf der offziellen Webseite. Weiterführende Informationen zur Teilnahme und zum Ticketverkauf werden über die offizielle Webseite (http://bof.or.kr) und die Social Network-Seite (https://www.facebook.com/BusanOneAsiaFestival) veröffentlicht.

