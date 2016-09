Der Filmemacher Andreas Wilcke hat mit "Die Stadt als Beute" einen äußerst sehenswerten Dokumentarfilm über die Veränderungen auf dem Berliner Wohnungsmarkt gedreht. Wie in den meisten anderen Großstädten Europas werden auch hier die ärmeren Bevölkerungsschichten durch steigende Mieten verdrängt. Diese Entwicklung dürfte sich in den nächsten Jahren beschleunigen und den Charakter der Stadt verändern.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diesen Film zu machen? Andreas Wilcke: Ich wohne seit 1991 in Berlin, fast durchgehend in Berlin- Friedrichshain. In dieser Zeit hat sich der Kiez, in dem ich lebe, diametral verändert. In den Neunzigern stand der halbe Stadtteil, in dem vor allem Arbeiter lebten, leer. Es gab dadurch viele Freiräume für Abenteurer, Künstler und jeden, der keine zu hohen Ansprüche an seinen Wohnkomfort stellte und den Kopf voller Ideen hatte. Der Umgang der Menschen der verschiedensten Couleur miteinander war extrem unverkrampft und ist jetzt einer Art Besitzstandswahrung mit einem gewollten aneinander Vorbeileben gewichen. Dann wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...