Parteien dürfen keine anonymen Spenden von mehr als 500 Euro annehmen. Jetzt stellt sich heraus, dass die CDU über eine Anwaltskanzlei Spenden von dritter Seite erhalten hat, mehrere zehntausend Euro.

Die CDU in Rheinland-Pfalz hat möglicherweise unzulässige Spenden in Höhe von mehreren zehntausend Euro erhalten. Landesgeschäftsführer Jan Zimmer teilte am Freitag in Mainz mit, das Geld sei von 2010 bis 2015 über ein Anwaltsbüro in Eisenach (Thüringen) eingegangen. Eine Anfrage bei der Kanzlei, ausgelöst von Presseberichten, habe am Donnerstag ergeben, dass es sich um "weitergeleitete Spenden Dritter" handle.

Der CDU-Landesverband erhielt nach eigenen Angaben 2010 zwei Spenden von der Eisenacher Kanzlei über 9000 und 9500 Euro und veröffentlichte dies in seinem Rechenschaftsbericht. Außerdem wurden dem Kreisverband Cochem-Zell von 2008 bis 2015 insgesamt 63 500 Euro von der Kanzlei überwiesen. "Die Annahme der Spenden war unzulässig", sagte Zimmer. "Das ist für uns erst seit der Antwort der Kanzlei von gestern erkennbar." Der Landesverband habe ...

