Großbritanniens Premierministerin Theresa May verliert an Glanz. Seit zweieinhalb Monaten ist sie im Amt, geliefert hat sie noch nichts. Beim Parteitag der Tories muss May in Sachen Brexit mehr bieten als nur Floskeln.

Ein Lächeln fliegt über ihr Gesicht, manchmal auch nur ein Zucken, sobald der Moderator seine Frage wiederholt und eine klare Antwort verlangt. Doch die bekommt er nicht. Theresa May bleibt vage und nichtssagend. Ob Großbritannien den Zugang zum Binnenmarkt behalten werde? "Ich will den besten Deal für die Menschen hier im Lande." Wenn man sich in einem Jahr zum erneuten Interview treffe, werde sie dann die offiziellen Austrittsgespräche mit der EU schon in Gang gesetzt haben? "Wir brauchen eine bestimmte Zeit für die Vorbereitungen, und das ist auch gut für die EU."

Dieser Trott geht fast 20 Minuten lang. Es ist Anfang September und May gibt dem BBC das erste große Interview seit ihrem Antritt als Großbritanniens Premierministerin am 13. Juli. Sie kommt wortreich und freundlich daher, doch die Antworten, auf die Europa und auch die Briten seit dem Brexit-Referendum Ende Juni warten, gibt es nicht. "Sie bleibt geheimnisvoll wie eine Sphinx", sagen daher die einen. "Sie spielt wie eine Fußballmannschaft, die ein Null-zu-Null-Spiel will und keine Tore macht und auch keine zulässt", kommentieren andere.

Am Sonntag steht May daher vor der wohl wichtigsten Rede dieser Tage. Beim Tory-Parteitag in Birmingham muss sie konkreter werden und mehr liefern als die bisher bekannten Floskeln und wohlklingenden Worte. Denn der Unmut über Mays Politikstil wächst innerhalb der Partei, in der Bevölkerung und in der Wirtschaft, die auf klare Signale hofft, was genau ein Brexit bedeutet. Mit Aussagen wie "Brexit heißt Brexit, weil es genau das bedeutet", die sie seit Monaten wiederholt, will sich keiner mehr abspeisen lassen.

May ist seit zweieinhalb Monaten im Amt. Sie hat das nach dem Rücktritt ihres Vorgängers David Cameron entstandene Machtvakuum schneller gefüllt als ursprünglich erwartet. Bei ihrer Antrittsrede hat sie hohe Erwartungen geweckt, als sie etwa ankündigte, Politik für eine große Mehrheit zu machen und nicht für die wenigen Privilegierten.

Geliefert hat sie ...

