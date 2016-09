Große Pläne für den Börsengang: Mit Beginn der Zeichnungsfrist bietet OfficeFirst Aktien für über 800 Millionen Euro an. Für Investoren ist die IVG-Tochter durchaus interessant. Ein Hedgefonds will Ankeraktionär werden.

Der Bonner Büroimmobilienkonzern OfficeFirst nimmt Kurs auf den zweitgrößten Börsengang des Jahres in Deutschland. Die Tochter der vor drei Jahren in die Pleite gerutschten IVG bietet von Montag an Aktien für bis zu 888 Millionen Euro an, wie sie am Freitagabend mitteilte. Bis zu 40,7 Millionen Papiere sollen bis 13. Oktober verkauft werden, für je 21 bis 23 Euro. Größer fällt nur die Emission der RWE-Tochter Innogy aus - mit bis zu fünf Milliarden Euro.

Am oberen Ende der Spanne wird der Eigentümer des riesigen Geschäftskomplexes "The Squaire" am Frankfurter Flughafen mit 1,83 Milliarden Euro bewertet. Das Unternehmen will am 14. Oktober sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern. Organisiert wird der Börsengang von der Deutschen Bank und von Goldman Sachs.

Der Schritt soll den Hedgefonds den Ausstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...