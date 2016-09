Von Sara Randazzo

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat sich mit Autohändlern in den USA über Entschädigungszahlungen in der Abgasaffäre geeinigt. Den betroffenen 652 Händlern zahlen die Wolfsburger insgesamt 1,2 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro) als Ausgleich für Einnahmeverluste aus dem Dieselskandal. Damit entfielen auf jeden Händler 1,85 Millionen Dollar (1,65 Millionen Euro), wie aus dem Vorschlag hervorgeht, den die US-Tochter von VW am späten Freitag bei einem Gericht in San Francisco eingereicht hat. Der zuständige Richter muss dem Vorschlag noch zustimmen.

Zudem hat sich eine Mehrheit der betroffenen Autokäufer in den USA mit dem Angebot von VW zum Rückkauf oder zur Reparatur ihrer Dieselfahrzeuge einverstanden erklärt. Laut Vertretern der Sammelklage gegen den Autokonzern haben die Halter von mehr als 331.000 von rund 475.000 betroffenen Zweiliter-Dieselfahrzeuge dem insgesamt 10 Milliarden Dollar schweren Vergleich zugestimmt. Die endgültige richterliche Entscheidung hierüber dürfte am 18. Oktober fallen.

October 01, 2016

