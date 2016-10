BERLIN (Dow Jones)--Air Berlin und ver.di haben sich auf einen neuen Manteltarifvertrag geeinigt. Die Dienstleistungsgewerkschaft, die bei Air Berlin 2.600 Beschäftigte in der Kabine vertrete, habe dem Abschluss eines neuen Vertrages zugestimmt, teilte das Unternehmen am Samstag mit. In diesem würden alle aus der Vergangenheit der verschiedenen eingegliederten Unternehmen stammenden Tarifverträge zusammengefasst. Der Vertrag gelte ab dem 1. November 2016 für alle Beschäftigten in der Kabine.

"Dies hilft uns dabei, die weitreichenden strategischen Veränderungen, die erforderlich sind (...), anzugehen und umzusetzen", sagte der Vorstandsvorsitzende von Air Berlin, Stefan Pichler. Am Donnerstag hatten sich Air Berlin und die Lufthansa auf einen umfangreichen Deal geeinigt. Demnach übernimmt die Lufthansa 40 Flugzeuge von Air Berlin. Die Berliner verkleinern damit ihre Flotte um fast die Hälfte und streichen zudem 1.200 Stellen.

October 01, 2016 07:04 ET (11:04 GMT)

