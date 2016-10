Sechs Kongresse zu sechs Themenkomplexen sollen CDU und CSU wieder näher zusammenbringen. Doch die Flüchtlingspolitik ist das einzige große Streitthema - und das können nur Merkel und Seehofer lösen.

CDU und CSU wollen gemeinsam dafür eintreten, dass Deutschland bei der zunehmenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche nicht den Anschluss verliert. "Wir stehen an einer Weggabelung, ob wir Innovationsgesellschaft bleiben oder Stagnationsgesellschaft werden", sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Samstag beim dritten sogenannten Deutschlandkongress der beiden Unionsparteien in München. Deutschland solle bei neuesten Technologien federführend sein - und nicht nur Zuschauer im Wettbewerb zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...