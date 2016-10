DOW: Heftigste Schwankungen!

(Markt-)Technische Analyse des Dow Jones-Index innerhalb der Handelswoche 39.2016

Waren die Sommermonate mit einer eher schwachen Volatilität versehen, ist diese jetzt mit voller Macht zurückgekehrt! Volatilität ist für das Trading gut, doch gleichzeitig kann Sie auch sehr belastend werden, vor allem dann, wenn es unklare Verlaufsformen in einem Markt gibt.

Der Dow-Jones befindet sich nach wie vor in einem voll intakten Aufwärtstrend (siehe kobaltblauer diagonaler Linienverlauf - Wochen-Chart), dessen Korrekturphase beendet sein könnte, womit eine erneute Aufwärtsbewegung wahrscheinlich wird. Die Kurse steigen zwar, doch gleichzeitig finden immer wieder starke Abverkäufe in Form von Kurseinbrüchen statt, die Zweifel daran aufkommen lassen, ob das Charakteristikum einer Trendbewegung (schnell, glatt, sauber) hier noch gültig ist.

Das Verhalten der Marktteilnehmer wird auf dem Tages-Charts besonders gut ersichtlich. Auch hier liegt ein intakter Aufwärtstrend vor (siehe kobaltblauer diagonaler Linienverlauf - Tages-Chart,

Abfolge 17.900-18.360-17.950-18.450-18.050), der jedoch immer geringere Abstände zwischen den Hochs und Tiefs zurücklässt und damit zeigt, dass eine eindeutige Dynamik derzeit nicht vorhanden ist. Das Ergebnis sind starke Schwankungen weil Käufer und Verkäufer abwechselnd dominieren.

Anhand der gestrichelten Pfeillinienverläufe erkennen Sie beispielhaft denkbare Verlaufsformen, wie sie dieser Markt in den nächsten Tagen ausbilden könnte.

Damit eine erneute Aufwärtsbewegung entstehen kann, wäre es von Vorteil wenn die Kurse das kleinere Hoch vor der 18.450 (aus Übersichtlichkeitsgründen nicht eingezeichnet) überschreiten und halten. Rutscht der Markt jedoch ab, so sollte der Bereich um die 18.050/18.000/17.900 möglichst nicht unterschritten werden (siehe rotes Ausrufungszeichen), da bei einem solchen Szenario der Aufwärtstrend durch einen Abwärtstrend abgelöst würde.

Zusammenfassend möchte ich darauf hinweisen, dass die Kursausbildung in diesem Markt ein Warnsignal darstellen kann. Seitlich verlaufende, starke Kursschwankungen sind oft die Folge solcher Konstellationen, bei denen die Marktkräfte in einer Art "Volatilitäts-Battle" um die zukünftige Ausrichtung des Marktes ringen und trotz Trendausbildung im Niemandsland verharren.

Zusammenfassung wichtiger Preismarken im Dow-Jones:

18.670 neues höchstes Hoch (Pkt. 1 Abwärtstrend)

18.560 Pkt. 3 Abwärtstrend

18.450 zukünftiger Pkt. 2 Aufwärtstrend

18.360 Pkt. 2 Aufwärtstrend

18.290 Pkt. 2 Abwärtstrend

18.050 zukünftiger Pkt. 3 Aufwärtstrend

18.000 große chart-technische Marke/Stützung und Widerstand

17.950 Pkt. 3 Aufwärtstrend

17.900 Neues Tief Abwärtstrend - zukünftiger Pkt. 2 ?/Pkt. 1 Aufwärtstrend

17.000 große chart-technische Marke/Stützung und Widerstand

Beachten Sie bitte folgende Veröffentlichungstermine wichtiger (d.h. marktbewegende, große Nachrichten) Wirtschaftsnachrichten für den US-Amerikanischen Raum. Datum, Uhrzeit sowie der einzelne Termin selbst können kurzfristigen Änderungen und Ergänzungen unterworfen sein. Bitte aktualisieren Sie Ihren Terminüberblick deshalb eigenständig und regelmäßig.

Montag, den 03.10.2016

- 16.00 Uhr ISM Einkaufsmanagerindex USA

Mittwoch, den 05.10.2016

- 14.15 Uhr Veränderung der Anzahl der ADP non-farm Arbeitsplätze USA

- 16.00 Uhr ISM Dienstleistungsindex USA

- 16.30 Uhr Erdöl-Lagerbestand USA

Freitag, 07.10.2016

- 14.30 Uhr non-farm Gehaltsabrechnungen USA

- 14.30 Uhr Arbeitslosenquote USA

Quellen: Eigenanalyse, diese Analyse wurde im Auftrag von Admiral Markets von Jochen Schmidt erstellt, genutzt wurden die Charts vom MetaTrader 4.

