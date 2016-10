In diesem Jahr fehlen zwei prominente Namen auf dem Automobilsalon in Paris. Ford und Volvo verzichten auf den teuren Messeauftritt in der französischen Hauptstadt. Sie setzen stattdessen auf neue Marketing-Methoden.

Bekannte Automobilhersteller sparen sich in diesem Jahr den Auftritt in Paris und sind erst gar nicht zum Autosalon gekommen. Ford ist der prominenteste Name, der in der französischen Hauptstadt auf der Liste der Aussteller fehlt. Ebenfalls in Paris nicht dabei ist die Edel-Tochter Rolls-Royce aus dem BMW-Konzern.

Genauso fehlen der schwedische Hersteller Volvo und der britische Sportwagenbauer Aston Martin. Sie alle verzichten auf den Auftritt auf dem Autosalon, der schnell Millionen von Euro verschlingt. Paris lockt allerdings die Mehrheit der Autohersteller immer noch an. Deshalb wird die Messe in Frankreich nicht das dasselbe Schicksal erleiden wie die viel kleinere Autoshow in Leipzig, die wegen des fehlenden Interesses der Hersteller komplett abgesagt werden musste.

Doch für einen Teil der Autohersteller hat die Messe in Paris viel an Attraktivität verloren. Sie setzen stattdessen auf andere Wege, um mit ihren Kunden in Kontakt zu kommen. Sie nutzen dafür soziale Medien und Blogs oder laden ihre wichtigsten Kunden gleich zu einer Fahrpräsentation mit den neuesten Autos ein.

"Es ...

