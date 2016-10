Das Aufheben von Cents vor der fahrenden Dampfwalze

Die Federal Reserve möchte die Zinssätze anheben. Soweit sollte das klar sein. Aber das wird nicht ohne Kosten oder Risiken zu machen sein, und die Aussicht auf die Aufhebung der jahrelangen Akkomodation und Lockerung hat die weltgrößte Zentralbank in eine ziemlich schwierige Lage gebracht. -

Als die Fed im Laufe des letzten Jahres Zinsanhebungen in Aussicht stellte, oder genauer gesagt, eine "Normalisierung" ankündigte, wurden die Risikoaktiva aggressiv abverkauft. Dies ist genau das, was wir zu Beginn des Jahres sahen, als die Fed ihre Absicht bekanntgab, die Zinssätze in 2016 ganze vier Mal anzuheben. Nachdem sie einen Großteil des Jahres 2015 damit verbracht hatte, über eine einzelne Zinsanhebung von 25 Basispunkten zu debattieren, setzte die Fed die Erwartungen nach Neujahr übertrieben hoch an, und dies war der Grund für unsere bärische Tendenz in den Aktien vor dem Q1. Als dann am ersten Handelstag des Jahres 2016 die globalen Risikomärkte zusammenbrachen, schwächte sich diese Erwartung auf höhere Zinsen langsam ab, und der Selloff setzte sich fort, bis dann die Bank nachgab und ihre Zinsanhebungspläne in der ersten Jahreshälfte herunterschraubte, um die Märkte zu beruhigen. -

Und es funktionierte! Zumindest bisher erreichte der S&P 500 mit seiner Rallye im letzten Quartal ein weiteres Allzeithoch. Wahrscheinlich hatten dies nur wenige erwartet in Anbetracht des Treibers, der uns dorthin gebracht hatte, denn die Reaktion auf das Brexit-Referendum schien ein panikartiges Kaufen der Investoren ausgelöst zu haben, die befürchteten, die nächste Rettungsaktion einer Zentralbank als Antwort auf das Referendum zu verpassen.

Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass diese Aktienkäufe weltweit nicht nur von der Federal Reserve angetrieben wurden. Im letzten Quartal sahen wir auch eine "Stimulus-Bazooka", die von der Bank of England als Antwort auf das Brexit-Referendum abgefeuert wurde. Im Quartal davor (Q1, im März), sahen wir dasselbe von Seiten der Europäischen Zentralbank; und in Japan ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis wir einen weiteren Stimulus von der BoJ erhalten, denn sie versucht, einen jahrzehntelang anhaltenden deflationären Druck zu bekämpfen. Und all dies geschah während die Aufsicht in China vorsichtig versuchte, die Kapitalströme innerhalb ihrer eigenen Volkswirtschaft zu kontrollieren. -

Die wichtigsten Akteure der Welt (die Zentralbanken weltweit) scheinen alle dasselbe Interesse zu haben, die Aktienkurse hoch zu halten, trotz der Angst vor dem Unbekannten in Bezug auf das, was passieren könnte, wenn mehr als sieben Jahre Liquidität und Akkommodation mit der unvermeidlichen Aussicht auf eine Normalisierung aufgehoben werden. Dies wird die Aktienkurse bis zu einem gewissen Grad bestimmt unterstützt halten, denn bärische Bewegungen in den Aktienkursen mit einem expansiveren Tonfall einer der "großen" Zentralbanken wieder ausgeglichen werden können. Dies kann ebenfalls asymmetrische Risiko-Rendite-Verhältnisse produzieren, denn die Kursbewegung könnte nicht genügend Spielraum erhalten, um zu steigen, bevor der Widerstand einsetzt; es besteht auch das Risiko eines dramatischen Rückgangs, sollten wichtige Risikofaktoren aufflammen. -

Die Chancen für einen anhaltenden Rückgang (d.h. der S&P bricht unter 1900 aus oder er bewegt sich um mehr als 11,6%) sind zurzeit wahrscheinlich ziemlich gering, denn die primären Risikofaktoren sind nun die US-Präsidentschaftswahlen im November, gefolgt von der FOMC-Sitzung im Dezember. Beide können kurzfristig starke Rückgänge in den Aktienkursen verursachen, wobei vielleicht sogar die Unterstützungslevels von 2.040 oder 2.000 getestet werden; aber die Fähigkeit der Federal Reserve, diese Schwäche mit einer lockereren und expansiveren Haltung zu bekämpfen wird wohl weiterhin bestehen. Dies bremst das Ausmaß von etwaigen Verlusten schlussendlich ab. -

Während also der S&P 500 oberhalb des 2.000 Levels bleibt, können Trader und Investoren dieselbe "Kauf den Dip"-Strategie verwenden, die in den US-Aktien seit nun mehr als sieben Jahren in Mode ist. Erwarten Sie, dass der Kurs zur Unterstützung sinkt, platzieren Sie einen Stop unter dieses Unterstützungslevel; wenn es durchbrochen wird, steigen Sie mit dem Stop aus und werfen Sie ihr gutes Geld nicht schlechtem nach, sondern kaufen Sie einfach später bei einem tieferen Unterstützungslevel erneut. -

Die stärkere Bewegung, oder die sprichwörtliche "Dampfwalze", die im Titel erwähnt wird, ist was passiert, wenn ein Risikofaktor aufflammt, den die Fed nicht mit einer expansiveren Haltung und weiteren Zusicherungen von"länger lockerer" bekämpfen kann. Es gibt zahlreiche solcher möglicher Risikofaktoren, wie die Verzerrungen in den Anleihenmärkten weltweit wegen mehr als sieben Jahren niedriger Zinsen und "notfallmäßiger" Akkommodation; oder der Stress der Banken in Europa, da viele europäische Banken riskantere Wirtschaftsbedingungen vorfinden, verschärft von einer Kombination von niedrigen Zinsen (zusammengedrückte Margen), glanzloser Wirtschaftsaktivität (Wachstum, Inflation, enorme Arbeitslosigkeit) und zusätzlichen Regulierungen, die die Flexibilität einschränken.

Ich wiederhole, das sind alles Situationen mit geringer Wahrscheinlichkeit, aufzuflammen; aber für einen Trader, der die nächste "starke Bewegung" jagt, könnte das Argument auf der bärischen Seite der Münze viel überzeugender sein als auf der bullischen. Denn ehrlich gesagt haben die Geldpolitik und die Haltung der Zentralbanken die Aktien übertrieben aufgewertet, und es wird schwierig sein, diese Levels ohne weitere Akkommodation zu stützen, vor allem in einem Umfeld, in dem die Federal Reserve versucht, ihre Politik zu "normalisieren"; und Argumente für eine zusätzliche Akkommodation werden wohl kaum in Frage kommen, solange der S&P 500 so nahe bei Allzeithochs steht. -

Für jene, die eine bärische Haltung gegenüber den Aktien einnehmen wollen, so sind die Aktien in Europa in dieser Hinsicht wohl stärker gefährdet, denn die EZB ist an ihrere QE-Front bereits an ihrer Grenze, nachdem sie im März ihre "Bazooka" abgefeuert hat; und sie könnte unter den "wichtigen" Zentralbanken diejenige sein, die am wenigsten trockene Munition zur Verfügung hat. Die Aktienmärkte in Deutschland und Frankreich sind besonders verwundbar, denn beide arbeiten seit längerer Zeit an bärischen Formationen und Setups.

Technischer Ausblick -

S&P 500

Das dritte Quartal endete mit einer positiven Note, die nicht überraschend war, denn September ist historisch gesehen der Monat des Jahres mit der geringsten Leistung. Wenn wir auf 60 Jahre zurückblicken, so ist er der einzige Monat, in dem der durchschnittliche Ertrag im S&P 500 negativ ist. Im Q4 müssen wir nun daran denken, dass Oktober als einer der volatilsten Monate gilt. Es gilt jedoch zu beachten, dass die holprige Natur des Oktobers (oder liebevoll "Schocktober" genannt) oft das Ergebnis eines schwachen Übergangs vom September ist, in dem sich der Abverkauf bis hin zu einem Kapitulationstief verstärkt, wodurch sich die Volatilität dann stark erhöht.

Auch wenn das Umfeld zu Beginn des neuen Monats - Quartals nicht sonderlich risikoaversiv ist, können wir dennoch nicht ausschließen, dass die Marktbedingungen zu Beginn nicht besonders haarig werden, denn die Saisonalität wird sich erst in den letzten zwei Monaten des Jahres verbessern (die historisch gesehen im Durchschnitt die bullischsten Monate des Jahres sind).

Der Einfachheit halber das Wichtigste zuerst - die Tendenz zeigt aufwärts und wird dabeibleiben bis bestimmte Entwicklungen eintreten. Wir beginnen indem wir die allgemeine Tendenz zusammen mit der Feb-Trendlinie und der horizontalen Unterstützung in der Nachbarschaft von 2134/00 akzeptieren.

Aber falls eine Schwäche unterhalb der erwähnten Unterstützung einsetzt, könnte sich eine riskante Abwärtsspirale in Richtung 19991 entwickeln, und die bullische Markt-Trendlinie könnte erneut getestet werden, sollte der Abverkauf aggressiv werden.

Fazit: Solange der Trend und die Unterstützung halten, bleiben wir vorsichtig im Lager der Bullen, aber sollte der Markt unter die erwähnte Unterstützung sinken, werden wir unsere Tendenz entsprechend anpassen.

S&P 500: Wochenchart

Erstellt mit Tradingview

DAX

Im Laufe des zweiten Quartals schaffte es der DAX, über die Trendlinie auszubrechen, die ab den Hochs vom April 2015 verläuft und gab den Longs Hoffnung, dass der Index eine Wende höher verzeichnen und mit dem stärksten Aktienmarkt der Welt - der USA - Fangen spielen würde. Aber nun, da wir uns dem Jahresende nähern, hat der DAX Mühe, Käufer zu finden, um seine Bewegung ab den Tiefs nach dem Brexit zu stützen.

Der Index fand Mitte September bei der Rückseite der durchbrochenen Trendlinie ab dem Hoch von 2015 eine Unterstützung; falls der DAX einen Bid halten kann, wird es für den Index wichtig sein, nicht wieder aggressiv unter die Unterstützungslinie zu sinken. Ein nachhaltiger Anstieg wird eine Rückkehr über das August-Hoch von 10802 erfordern. Falls er das schafft, dann wird die obere Parallele der Trendlinie ab den Februar-Tiefs ins Spiel kommen, und dann ist links bis um 11400 nichts mehr zu sehen.

Falls der DAX jedoch tatsächlich unter die Trendlinie von 2015 sinkt, dann werden das August-Tief von 10092 und die psychologische Marke von 10000 freigelegt. Ein Durchbruch unter diese Levels positioniert den Markt für eine Schwäche, während sich 2016 dem Ende neigt. Die Unterstützung befindet sich dann auf eine tieferen Parallellinie ab den Februar-Tiefs und dann auf einer Parallellinie, die bis 2011 zurückgeht.

Fazit: Solange das Risk Sentiment positiv bleibt und die Unterstützungslevels halten, wird es schwierig sein, einen Anstieg zu widerlegen, auch wenn der DAX nicht gerade den bullischsten Chart zeigt. Falls aber eine Risikoaversion über die Märkte einbricht, so wird der deutsche Index wohl eine führende Rolle nach unten einnehmen.

DAX: Wochenchart

Erstellt mit Tradingview

FTSE 100

Wenn es da draußen einen Markt gibt, für den es am schwierigsten ist, ein Gefühl zu bekommen, so ist es der FTSE 100. Nach dem kurzen Rückgang nach dem Brexit und einem darauffolgenden Anstieg brachten die letzten sechs Wochen des Q3 nur wenige zuverlässige Hinweise für eine Richtung. Wir wenden uns für eine Orientierung über die mögliche Richtung des FTSE der generellen Risikoneigung zu, wobei wir gleichzeitig die technischen Levels berücksichtigen.

Wenn die Weltmärkte zulegen sollten, sollte der FTSE versuchen, auf ein neues Jahreshoch oberhalb von 6955 vorzudringen und das Rekordhoch von 7127, das im April 2015 verzeichnet wurde, zu testen.

Bei einer allgemeinen Risikoaversion befände sich das erste Unterstützungslevel beim September-Tief von 6654, und danach zeigt sich nichts materielle Bedeutendes bis zum Bereich von 6427/87, und dann bei der Trendlinie ab den Februar-Tiefs.

Fazit: Der FTSE ist schwer zu interpretieren, also werden wir unsere Hinweise vom allgemeinen Markt-Sentiment ableiten und entsprechend den Marktlevels reagieren, die sich laufend abzeichnen.

FTSE 100: Wochenchart

Erstellt mit Tradingview

Nikkei 225

Japans Benchmark Index hat weiterhin Mühe, sich nach seinem starken Rückgang Anfang Jahr zu erholen. Ein Versuch wurde im Frühjahr gestartet, scheiterte aber, und führte dazu dass der Nikkei wieder zu seinen Jahrestiefs zurückkehrte. Beim zweiten Versuch einer Rallye in den Sommermonaten scheiterten die japanischen Aktien einmal mehr daran, eine Finanzierung zu erhalten, und der Nikkei schafft es nicht, den Trendlinien-Widerstand ab dem Hoch vom August 2015 zu überwinden.

Solange der Markt unter der Trendlinie ab dem Hoch von 2015 und unter dem September-Hoch von 17156 bleibt, neigt sich die Tendenz auf neutral bis tiefer. Es besteht bei einer allgemeinen Risikoaversion die Möglichkeit, ein weiteres tieferes Hoch zu verzeichnen und in Richtung Jahrestief von 14864 zurückzukehren. Umgekehrt wird ein Wochenschlussbalken oberhalb der aktuellen Trendlinie seit 2015 und dem Level von 17156 der Grund dafür sein, gegenüber Japan etwas positiver eingestellt zu sein. Das April-Hoch von 17613 wäre dann das nächste Widerstandslevel. (Der DAX und der Nikkei sind seit etwas über einem Jahr stark miteinander korreliert, umso mehr in den vergangenen drei Monaten (+84%); ein Ausbruch über die Trendlinie von 2015 würde dem Bruch der bullischen Trendlinie im DAX im August entsprechen.)

Fazit: Der Nikkei scheint von einen Rückgang gefährdet zu sein, aber die allgemeine Risikoneigung weltweit könnte dies nicht vorantreiben und könnte sogar helfen, den Index über den erwähnten Widerstand zu treiben. Falls sich das Sentiment aber allgemein verschlechtert, so könnte der Nikkei ein neues tieferes Tief verzeichnen und dann weltweit eine führende Position bei einem Rückgang einnehmen, wobei er die Jahrestiefs oder schlimmer testen könnte.

Nikkei 225: Wochenchart

Erstellt mit Tradingview

Shanghai Composite (Bonus-Chart: Halten Sie ein wachsames Auge darauf.)

Seit den Störungen Anfang Jahr, die das globale Risk Sentiment aufrüttelten, war es ruhig an der chinesischen Front, und es wird erwartet, dass wir noch nicht das Letzte aus China gehört haben. Die große Frage lautet: "Wann?" Wenn die chinesischen Aktien aggressiv abverkauft werden, könnte sich die Botschaft der Instabilität erneut auf die globalen Aktienmärkte übertragen. Die "Trennlinie", die wir beobachten, ist die Trendlinie, die sich seit Ende Januar erstreckt; solange diese hält, dann sind die Gründe, sich zu sorgen, schwach. Falls sie aber durchbrochen wird, so wäre dies der erste Schritt in Richtung einer weiteren Etappe tiefer.

Fazit: Wir beobachten den Shanghai als möglichen "Kanarienvogel in der Kohlengrube" für die Weltmärkte, sollte die Unterstützung durchbrochen werden und die Verkäufer den Index aggressiv tiefer treiben.

Shanghai Composite: Wochenchart

Erstellt mit Tradingview

