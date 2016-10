DO & CO Aktiengesellschaft:

DO & CO Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

01.10.2016 19:00

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die DO & CO AG meldet, dass Dr. Haig Asenbauer und Dr. Klaus Petermann mit 30.9.2016 aus dem Vorstand ausscheiden. Die neue Organisation der DO & CO AG sieht vor, dass es mit Attila Dogudan und Gottfried Neumeister zwei Vorstände geben wird, die gemeinsam mit einer erweiterten Geschäftsleitung das Unternehmen führen. Herr Dr. Haig Asenbauer wird als Berater, insbesondere wie bisher für M&A Aktivitäten, weiterhin dem Unternehmen zur Verfügung stehen und nach einer Übergangsfrist (cooling off peroiod) für den Aufsichtsrat kandidieren. Herr Dr. Petermann wird dem Unternehmen in einer neuen Funktion, als Leiter des Bereiches "Commercial Controlling & Efficiency Improvement", zur Verfügung stehen. Damit wird Dr. Petermann das gesamte Kostenmanagement aller weltweiten Standorte der DO & CO AG koordinieren. Ziel ist es, durch Effizienssteigerungen und durch ein neues Benchmarksystem mehr Synergien zwischen den Divisionen zu heben und die Margen weiter zu verbessern. Damit verbunden ist eine Neuorganisation des Finanzbereiches, welcher ab sofort breiter aufgestellt und in "Commercial Controlling" sowie "Konzernrechnungswesen" unterteilt wird.

01.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: DO & CO Aktiengesellschaft Stephansplatz 12 1010 Wien Österreich Telefon: +43 (1) 535 0644 1010 Fax: +43 (1) 74000-1089 E-Mail: investor.relations@doco.com Internet: www.doco.com ISIN: AT0000818802 WKN: 81880

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN AT0000818802

AXC0023 2016-10-01/19:01