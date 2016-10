Beim börsennotierten Caterer und Restaurantbetreiber DO & CO scheiden per Ende September Haig Asenbauer und Klaus Petermann aus dem Vorstand aus. Die neue Organisation der DO & CO AG sehe mit Attila Dogudan und Gottfried Neumeister nur mehr zwei Vorstände vor, die mit einer erweiterten Geschäftsleitung das Unternehmen führen ...

