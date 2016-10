Im Samstagabendspiel des sechsten Spieltags der Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen 2:0 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Beide Mannschaften begannen intensiv, aber die Leverkusener erwischten den besseren Start.

In der 10. Minute sorgte Admir Mehmedi durch ein Kopfballtor aus neun Metern Entfernung für die Führung der Werkself. Die Dortmunder wurden im Anschluss etwas aktiver, während die Leverkusener sich aufs Kontern verlagerten. Auch in der zweiten Hälfte drückte Dortmund, während Leverkusen konterte. Letztere waren es, die mit ihrer Taktik erfolgreich waren: Chicharito erzielte das zweite Tor Leverkusens nach einem Konter wie aus dem Lehrbuch.

Die Dortmunder drängten auf den Anschlusstreffer, aber es war wohl einfach nicht ihr Tag. Aubameyang stand im Abseits, als er in der 87. Minute den Ball ins Tor befördere, sodass der BVB weiter einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlief. Die Borussen waren einfach nicht in der Lage, ein Tor zu erzielen, sodass der Sieg der Leverkusener durchaus verdient war. Am siebten Spieltag muss Leverkusen in Bremen ran, Dortmund spielt gegen Hertha BSC.