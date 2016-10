Viele Menschen verstehen ihre Mitmenschen und die Welt nicht mehr. Kein Wunder angesichts einer Politik, die durch Größenwahn und Grenzenlosigkeit Verwirrung stiftet.

Wie soll man das nennen, was die Europäische Kommission der Öffentlichkeit zumutet? Sie behauptet, der Flüchtlingsdeal mit der Türkei sei ein Erfolg. Man will das gerne glauben, doch dann schaut man auf die aktuellen Zahlen: Demnach, so berichtet die dpa, wurden im Zuge der Vereinbarung bis zum 27. September 578 Menschen wieder in die Türkei zurückgebracht. Aber, so dieselbe Meldung, täglich kommen im Schnitt 85 Einwanderungswillige von der Türkei nach Griechenland. Zur Erinnerung: Der Deal gilt seit dem 20. März, also 193 Tage. Das heißt: Nur jeder 28. Ankömmling wird zurückgebracht. Damit ist das Abkommen mit der Türkei also ähnlich ineffizient wie die deutsche Abschiebepraxis. Und dennoch hält man es in Brüssel und Berlin für einen Erfolg - oder behauptet das zumindest.

Zu erklären wäre die Schere zwischen Realität und Botschaft nur dadurch, dass man in der Europäischen Kommission offenbar davon ausgeht, dass die Empfänger dieser Botschaft, Journalisten inklusive, nicht rechnen können - oder wahrscheinlicher: dass sie so "postfaktisch" verwirrt sind, dass diese Diskrepanz gar nicht als der Skandal erfasst wird, der er sein könnte. Die Annahme scheint zuzutreffen. Jedenfalls gab es keinen großen medialen Aufschrei.

Verwirrung ist ein dominantes Merkmal der Gegenwart. Sie ist zum dauernden Begleiter geworden. Alltäglich wird man mit Ereignissen und Lagen konfrontiert, die selbst der vernünftigste Mensch (vielleicht gerade der) nicht verstehen, geschweige denn vernünftig darauf reagieren kann.

An ein und demselben Tag kann man lesen, dass in Aleppo nur noch 35 Ärzte 250.000 Menschen versorgen müssen, während gleichzeitig im Deutschlandfunk eine Sendung zu hören ist, in der sich ein aus Aleppo stammender Chirurg namens Alnouri darüber empört, dass man ihm in Neumünster keine Approbation gewährt. Aber ist es nicht der Sinn und Zweck unserer Flüchtlingspolitik, an Leib und Leben bedrohten Menschen zu helfen? 19 Milliarden Euro fürs nächste Jahr allein plant der deutsche Finanzminister für die Versorgung von "Flüchtlingen" in Deutschland ein. Ein Vielfaches von dem, was er für die Versorgung derjenigen Syrer aufwendet, die sich die Reise aus dem Libanon oder der Türkei nach Deutschland nicht leisten können.

Wenn man dann einmal mit den hier Angekommenen im Flüchtlingsheim spricht, lernt man einen jungen Iraner aus dem friedlichen Isfahan kennen, der nach Deutschland kam, weil es eben möglich ...

