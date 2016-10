Großbritannien hat für den Austritt aus der EU gestimmt. Die Premierministerin spricht vor dem Parteitag der Konservativen erstmals über geplante Formalien, ein konkretes Datum für den Abschied nennt sie aber nicht.

Die britische Premierministerin Theresa May hat erstmals einen Hinweis darauf gegeben, wie der geplante Ausstieg Großbritanniens aus der EU (Brexit) ablaufen soll. In einem Interview mit der "Sunday Times", das am Sonntag teilweise veröffentlicht wurde, kündigte May eine Gesetzesinitiative an, durch die EU-Recht in Großbritannien aufgehoben werden soll.

Der sogenannte Great Repeal Bill (Großes Aufhebungsgesetz) soll demnach im kommenden Frühjahr bei der Thronrede der Queen verkündet und dann zur Abstimmung in die Parlamentskammern gehen. Gleichzeitig ...

