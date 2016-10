Monatelang hat er die Regierungsbildung in Spanien blockiert, jetzt ist Pedro Sánchez als Chef der Sozialisten zurückgetreten. Die politische Zukunft der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone bleibt ungewiss.

Der Rücktritt von Sozialisten-Chef Pedro Sánchez hat in Spanien neue Hoffnung auf ein Ende der seit gut neun Monaten anhaltenden politischen Blockade geweckt. Sánchez, der bisher eine neue Amtszeit des konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy blockiert hatte, gab seine Entscheidung am Samstagabend bei einem Treffen des Bundeskomitees der PSOE in Madrid bekannt. Zuvor hatte ihm die Mehrheit der Komitee-Mitglieder die Unterstützung entzogen.

Ob und wie schnell der Rücktritt zu einem Ende der Blockade führen kann, war zunächst ungewiss. Nach 16-stündigen Debatten wählte das Komitee am frühen Sonntagmorgen einen Interimsvorstand ...

