Der Ölmarkt könnte von der ersten Reduktion der OPEC-Fördermenge in acht Jahren profitieren

Der Ölmarkt folgte der Aufwärtsbewegung nicht und übertrug auch nicht den eindrucksvollen Rebound aus dem Q2, bei dem der Kurs von dem Tief am 11. Februar von $26,03/Barrel auf ein Hoch von $50,91/Barrel im Juni anstieg. Seitdem dieser hohe Preis erzielt wurde, hat sich der Ölkurs seitwärts bewegt. Es gibt eine Reihe von fundamentalen Gründen die erklären, warum diese seitwärts Bewegung fortgesetzt werden oder ein möglicher Durchbruch eintreten könnte.

Ein Deal zur 11. Stunde in Algier bietet jedoch Hoffnung, dass eine Anpassung mit den bei dem WTI Heizöl entstandenen technischen Entwicklungen erreicht werden kann.

Der fundamentale Antrieb des Ölmarktes im Q4 2016

Der wichtigste Punkt ist, ob die globale Nachfrage genügend Käufer für die aggressiven Lieferungen auf dem Markt bietet. Die Nachfrage hat die Öl-Bullen im Q3 auf keine Weise begeistert und in dem jüngsten IEA-Bericht wurde gesagt, dass wir ein Überangebot bis zum Ende von 2017 sehen könnten.

Ein Überangebot ist ein bedeutendes Problem und Viele hoffen, dass eine OPEC-Vereinbarung in Algier dies berichtigen wird. Das Kartell stimmte am 28. September einer Reduzierung der Produktion um 700 Tsd. Barrel pro Tag zu, was sofort zu einem Anstieg von ~6% führte, denn hier fand eine Umkehr von der Pumpen-nach-Belieben Policy, welche OPEC in 2014 vereinbart hatte, statt.

Eine Fortführung der Aufwärtsbewegung, aufgrund der Vereinbarung über eine Öl-Reduzierung, könnte eintreten, da institutionelle Spekulanten große Short-Positionen aufgebaut haben, die erst einmal rückgängig gemacht werden müssen, falls der Kurs weiter steigt. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Put-Positionen (eine bärische Optionsposition) Ende September das höchste Level erreichten im Vergleich zum gleichen Monat in 2015, direkt vor dem Absturz des WTI Heizöls vom mittleren $40/Barrel Range auf die oberen $20/Barrel. Natürlich hatten diese Trader nicht mit einer OPEC-Vereinbarung über den Output Level in Algier gerechnet.

Die Vereinbarung könnte auch die Sorgen derer beseitigen, die Bedenken über ein Überangebot haben. Einfach gesagt schien die Angebotsseite zu überwältigend zu sein, denn die Nachfrage könnte weiter fallen. Eine weitere entmutigende Entwicklung gegen Ende Q3 war, dass die World Trade Organization (WTO) ihre globale BIP-Prognose auf 1,7% reduzierte. Der niedrigere Ausblick entblößt den finanziellen Stress der Ölproduzenten wie Saudi-Arabien, Iran, Venezuela und einige private US-Produzenten, um nur einige zu nennen. Im Iran steht eine Wahl des Präsidenten bevor, Saudi-Arabien stabilisierte seine Banken mit $5+ Milliarden, in Venezuela kam es zu einem scharfen Rückgang und viele private US-Produzenten scheinen sich mit ihren Bilanzen voller Schulden kaum über Wasser halten zu können. Alle diese Komponente argumentieren für ein weiteres oder sogar noch schlimmeres Überangebot als gegenwärtig, selbst mit dem kürzlichen Algier Deal.

Ein weiterer Aspekt, den wir fortwährend beobachten und der nicht viel Aufmerksamkeit erregt, ist die Richtung des Dollars. Es war kein Zufall, dass der Dollar-Bull-Markt im Juli 2014 anstieg und das war das letzte Mal, dass der Kurs für ein Barrel des WTI-Rohöls über $100 lag. Beim Hoch des 2014/2015 Bullmarktes im Dollar sitzt der Dollar derzeit im unteren Dritte seines Kursranges der auf März 2014 zurückgeht. Es lohnt sich jedoch die Richtung des Dollar Index (DXY) zu beobachten, da ein weiterer Short in Richtung auf das Top seines jüngsten Ranges bei 100 wahrscheinlich sehr hohen Druck auf das Öl ausüben würde, zuzüglich zu den oben erwähnten Sorgen um ein Überangebot und dem sich bildenden institutionellen Verkaufsdruck.

Obwohl wir zu Beginn des Q4 hoffen das Schlimmste in Bezug auf die Preise überwunden zu haben, so werden die Märkte darauf achten, ob die Nachfrage das sich hoffentlich reduzierende Öl-Angebot aufholen wird.

Technisches: Heizölpreise über Trend-Indikator

Wenn Sie den Namen auf der Chart entfernen und nur das technische Bild analysieren, scheint der Heizölpreis etwas Wind in den Segeln zu haben. Das Schlüssellevel, das man beobachten sollte, ist der einfache 200 Tage gleitende Durchschnitt, ein im Allgemeinen benutzter Trendindikator.

Im Q3 2016 wurde die jährliche Rate of Change (ROC) für das Heizöl zum ersten Mal in über zwei Jahren positiv (siehe die lila Sub Chart). Berücksichtigen Sie, dass der wöchentliche Kurs über der Ichimoku Cloud (nicht angezeigt) zum ersten Mal in 2 Jahren liegt und Sie können sehen, wie sich ein paar bullische Untertöne bilden.

Darüber hinaus könnten die Bullen ein potenzielles umgekehrtes Schulter-Kopf-Schulter Muster erkennen. Das ist ein bullisches Pattern, das bei einem Durchbruch über die Nackenlinie nahe #53 aktiviert werden würde. Ein erfolgreicher Durchbruch über $53 hat eine größere Chance den nächsten Widerstandslevel nahe $62 zu erreichen. Ein allgemeines Ziel für das Schulter - Kopf Pattern ist, die Entfernung zwischen Kopf und Nackenlinie (~$24) dem Durchbruchspunkt ($53) hinzuzufügen. Das technische Pattern bietet ein eventuelles Ziel von $77.

Der Heizölpreis hat in den vergangenen anderthalb Jahren gut auf den einfachen 200-Tage-gleitenden-Durchschnitt reagiert und bot 5 Berührungspunkte für die Kursunterstützung und den Widerstand. Deshalb wäre eine Bewegung unter den allgemeinen Trendindikator für die Trader, die mit dem Schulter - Kopf Pattern arbeiten, besorgniserregend. Ein Durchbruch nach unten würde den Weg für ein weiterhin bärisches Potenzial in Richtung auf $40 und dann möglicherweise auf $35 ebnen.

Zusammengefasst, sollten die Preise über dem einfachen 200-Tage-gleitenden-Durchschnitt bleiben, dann sollte man das Potenzial, das sich ein bullisches Pattern ausspielt, respektieren. Da der Preis in der Vergangenheit auf den 200-Tag-gleitenden-Durchschnitt gut reagiert hat, würde ein Durchbruch nach unten signalisieren, dass die Bären wieder die Kontrolle ausüben.

Öl Tages Chart erstellt von Jeremy Wagner, Head Trade Instructor mit Trading View Charts von DailyFX.com

Geschrieben von Tyler Yell, Währungsanalystund Jeremy Wagner, Head Trade Instructor für DailyFX.com

