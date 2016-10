NeutriSci International (WKN: A12GAQ) mischt die Superfood-Branche auf: Bei der Weltneuheit neuenergy™ handelt es sich um die ersten Energy-Tabs auf Basis des patentierten, von Fachpresse und Branchenexperten hochgelobten pTeroPure-Wirkstoffs.

Während in Nordamerika derzeit die große Vertrieb- und Marketingsoffensive für neuenergy™ startet, ist das Produkt in unseren Gefilden noch weitgehend unbekannt. Dies ändern wir jetzt mit dem Start einer sharedeals.de-exklusiven Versandaktion: Wer das unter diesem Artikel platzierte Bestellformular abschickt, erhält eine neuenergy™-Box mit jeweils 3 neuenergy™-Sticks im Wert von 15 US$ kostenlos zu sich nach Hause oder ins Büro geliefert.

Erfunden von der Natur, perfektioniert von der Wissenschaft

Mit diesem Slogan bewirbt der börsennotierte neuenergy™-Hersteller NeutriSci International seine aufsehenerregende Produktneuheit, die nicht nur für einen lang anhaltenden Energieschub und geistige Klarheit sorgen, sondern auch eine Reihe von Krankheiten bekämpfen soll. Im Gegensatz zu einem Energydrink wie Red Bull braucht man bei neuenergy™ keinen Zucker- oder Kalorienschock befürchten, denn das natürliche Produkt ist komplett zucker- und kalorienfrei. Die empfohlene Dosis von zwei Tabs pro Einnahme besitzt die Menge an Koffein wie eine große Tasse Kaffee und sorgt für den nötigen Wachmacher. Doch darüber hinaus kommt die Besonderheit ins Spiel: die Kraft von 50.000 Blaubeeren! Die kostbare Frucht enthält Unmengen an sogenannten Pterostilbenen, auf deren Basis der patentierte Wirkstoff pTeroPure entwickelt wurde.

neuenergy™ hat entscheidende Vorteile gegenüber anderen Energiespendern

Es wirkt!

Amerikanische Studien haben mittlerweile Wirksamkeit und Sicherheit von pTeroPure belegt. Wir empfehlen Ihnen, im Internet einmal näher über Pterostilbenen zu recherchieren - Sie werden erstaunt sein! Pterostilbenen sollen nicht nur gegen Bluthochdruck helfen und damit das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken, Darmkrebs und Diabetes vorbeugen, Entzündungen hemmen, bösartige Tumore adressieren, die Gehirnaktivität steigern und möglicherweise auch die Zellalterung verlangsamen, sondern werden auch als Abnehmwunder gehandelt! Eine spanische Studie kommt demnach zu dem Ergebnis, dass Pterostilbenen die Ausbildung und Ansammlung von Körperfett verhindern und wichtige Stoffwechselprozesse anregen können. Wir in der Redaktion sind zwar auch nach mehrtägiger Einnahme von neuenergy™ noch nicht wirklich schlank geworden, doch den Energie-Kick haben wir bislang noch nirgendwo beeindruckender erlebt!

7-Eleven ist gemessen an der Anzahl von Filialen die weltweit größte Einzelhandelskette. Seit diesem Jahr wird hier neuenergy™ verkauft.

Nach jahrelanger Entwicklung hat neuenergy™ mittlerweile die ersten Läden gestürmt und wird neben dem hauseigenen Online-Shop und Amazon unter anderem auch schon in Geschäften der nach Filialen weltgrößten Einzelhandelskette 7-Eleven verkauft. Letzte Woche meldete NeutriSci International zudem ein weiteres großes Vertriebsabkommen mit Save-On-Foods, einer Konzerntochter der milliardenschweren kanadischen Jim Pattison Group. In ersten Produkttests konnte neuenergy starke Rezensionen einfahren. In Anbetracht der Tatsache, dass das weltweite Umsatzvolumen von Energy-Produkten bei rund 30 Milliarden USD liegt und rasant wächst, steht NeutriSci International als Hersteller möglicherweise heute da, wo Red Bull vor vielen Jahren stand. Spannend: Mit Phase 3 hat sich das Unternehmen eine Marketing- und Kommunikationsagentur ins Boot geholt, zu deren Kunden Weltmarken wie McDonalds und Coca-Cola gehören. Man ist anscheinend völlig überzeugt, mit neuenergy™ den ganz großen Wurf landen zu können.

Produkttester zeigen sich begeistert von der natürlichen Energie-Revolution auf Blaubeer-Basis

Die Aktie zum Produkt

Wer sich neben einer kostenlosen Probierversion von neuenergy™ auch für die zugehörige Aktie interessiert, kann diese derzeit noch sehr günstig in Frankfurt oder an der Canadian Venture Exchange erwerben. Der Hersteller NeutriSci International kommt bei einem Aktienkurs von circa 0,11 Euro aktuell auf umgerechnet gerade mal gut 6 Millionen Euro Börsenwert. Dies könnte sich in den nächsten Wochen schlagartig ändern, wenn weitere Vertriebserfolge sowie erste große Umsätzesprünge bekannt werden.

1.000 neuenergy™-Boxen für SD-Trader sind schon in Frankfurt gelandet

Hinweise Ihre Adressdaten werden ausschließlich und einmalig für diese zeitlich begrenzte Sonderaktion verwendet. Es wird nur eine Bestellung pro sharedeals.de-Nutzer berücksichtigt. Jeder Besteller erhält eine neuenergy™-Box mit jeweils 3 neuenergy™-Sticks im Wert von 15 US$. Weitere Produktinformationen finden Sie auf getneuenergy.com oder in der beiliegenden Broschüre.

Lieferung nur solange der Vorrat reicht!

