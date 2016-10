Schwäche im Britischen Pfund sollte nach weniger expansiv eingestellter BoE nachlassen

Der langfristige Ausblick für das Britische Pfund bleibt zur Unterseite hin gewichtet, während das Vereinte Königreich weiterhin in den Kurs zur Trennung von der Europäischen Union (EU) verfolgt. Jedoch könnte das bärische Sentiment, das den Sterling umgibt, sich während des Rest des Jahres vermindern, da die Bank of England (BoE) für die Geldpolitik eine abwartende Haltung übernimmt.

Der Wirtschaftsausblick für das Vereinte Königreich bleibt angesichts starker Unsicherheit unklar, während die neue Regierung unter Premierministerin Theresa May klar die Absicht zu verfolgen scheint, den Artikel 50 des Vertrags von Lissabon auszulösen, und die zukünftigen Verhandlungen werden wohl von den Marktteilnehmern genau beobachtet werden, denn Großbritannien führt ein Schuldendefizit und bleibt stark abhängig von internationaler Finanzierung. Daher könnte ein zunehmendes Ungleichgewicht, begleitet von der stärkeren Bedrohung einer Rezession, erhöhten Druck auf die BoE ausüben, um die Wirtschaft stärker zu unterstützen, und das Monetary Policy Committee (MPC) scheint bereit zu sein, zusätzliche monetäre Unterstützung zu bieten, denn die Offiziellen warnen "eine Mehrheit der Mitglieder erwarte die Befürwortung einer weiteren Senkung des Leitzins bis auf die effektive Untergrenze".

Der BoE-Gouverneur Mark Carney und Kollegen könnten noch vor Ende des Jahres eine neue Zinssenkung bringen, denn das Komitee setzte fest, das "die UK-Wirtschaft wohl im zweiten Halbjahr von 2016 kaum Wachstum erleben würde", doch die Zentralbank könnte eine größere Bereitschaft zeigen, ihren Lockerungszyklus in 2017 weiter auszubauen, da die Offiziellen ein zunehmendes Risiko sehen, über das Inflationsziel von 2 - hinauszuschießen. Nach Beibehaltung des Status-Quo bei dem geldpolitischen Meeting am 15. September scheint es, als wenn die BoE ihre abwartende Haltung bei dem nächsten Zinsentscheid am 13. Oktober beibehalten wird, denn das Mitglied des Ausschusses Kristin Forbes argumentiert, dass "die vorläufigen Auswirkungen des Referendums auf die UK-Wirtschaft weniger stürmisch als von vielen erwartet gewesen" und fügte hinzu, dass die Zentralbankoffiziellen - och nicht überzeugt seien, dass zusätzliche geldpolitische Lockerung nötig sei, um die Wirtschaft zu unterstützen". Das Ergebnis könnte sein, dass das MPC möglicherweise die Haus alte und Unternehmen weiterhin auf niedrigere Kreditkosten vorbereitet, doch der Sterling könnte für den Rest des Jahres begrenzte Verluste erfahren, besonders der Gouverneur Carney eine Nullzinspolitik (ZIRP) für das Vereinte Königreich ausschließt.

Es scheint, als wenn die BoE es nicht eilig hat, zusätzliche Unterstützung anzubieten, nachdem das bestehende Lockerungspaket im August eingeführt wurde (neuer Zinssatz auf Rekordtief, neues Term Funding Scheme, Unternehmensanleiheankauf in Höhe von GBP 10 Mrd. zusammen mit zusätzlichen 60 Mrd. GBP 60B in Staatsanleihen). Der Sterling könnte in den nächsten Monaten eine stärkere Korrektur erfahren, falls die BoE die Markterwartungen an eine baldige Zinssenkung weiterhin zügelt.

Technische Analyse: Der Absturz des GBP/USD findet keinen leichten Halt

GBP/USD Quartalschart

GBP/USDQuartalschart (3 Mt.) - Erstellt von John Kicklighter, Chef-Stratege mit Trading View Charts von DailyFX.com

Man kann die technische Position im GBP/USD nicht richtig begreifen, solange man nicht einen viel größeren Zeitrahmen beurteilt. Oben sehen Sie den Quartalschart des Cables, und die kritischen Levels werden dort endlich sichtbar. Zunächst einmal sehen wir, dass der Zusammenbruch nach dem Brexit Ende Juni das Paar auf sein tiefstes Level in drei Jahrzehnten brachte. Die Unterstützungszone, die der Markt überwand, war bedeutend, und der Kurs versuchte zahlreiche Tests mit erfolgreichen Abweisungen. Hinter einer solchen starken Entwicklung steht normalerweise immer ein großer Einfluss. Dazu kommt, dass es einen historischen Präzedenzfall für weitere Rückgänge auf fast 1,0500, sollten die Bären einen Meilenstein benötigen, um ihre Überzeugung zu stärken. Oft verringert ein Trading auf neue Rekordwerte (Hochs oder Tiefs) die Überzeugung unter den Spekulanten, die sich auf eine Extensions- und Projektionsanalyse verlassen, die von wenigen benutzt werden. Trotz des Durchbruchs und der Richtlinien wäre eine bärische Extension schwierig. Der Weg des geringsten Widerstands würde ein Retracement eines Teils oder der gesamten Range (von 2.200 Pips), die das UK-Referendum in einem Zeitraum von wenigen Wochen schuf, mit sich bringen.

GBP/USD Daily Chart

GBPUSDDaily Chart - Erstellt von John Kicklighter, Chef-Stratege mit Trading View Charts von DailyFX.com

Auf dem Daily Chart sehen wir die technische Lage viel klarer. Die ersten wichtigen technischen Levels, die im letzten Quartal gebildet wurden, sind der Widerstand bei 1,3500 und die Unterstützung bei 1,2800. Diese Grenzen wurden früh festgelegt und wurden in den darauffolgenden Monaten nicht erneut getestet - in anderen Worten, der Markt zog sich zurück. Eine schwindende Konsolidierung war der Hauptaspekt für die auf dem Dollar basierenden Majors und die Finanzmärkte im Allgemeinen im ungewöhnlich ruhigen dritten Quartal. Das GBP/USD wird dem Wechsel der Lage wohl nachgeben, der starke Breakouts und Trendentwicklungen verursachen wird. Ein Durchbruch unter 1,2800 würde wohl Mühe haben, eine Fortsetzung zu finden. Ein ernsthafter Durchbruch über 1,3500 hingegen wird eher ein starkes Momentum in Richtung 1,4750 und vielleicht sogar zum Hoch vor dem Brexit von 1,5000 finden.

Verfasst von Davis Song, Währungsanalyst und John Kicklighter, Chef-Stratege bei DailyFX.com

