LONDON (dpa-AFX) - Theresa May hat zum Auftakt des Parteitags der britischen Konservativen in Birmingham einen konkreten Zeitraum für den Beginn der Brexit-Verhandlungen genannt. In ihrer Auftaktrede am Sonntag sagte sie: "Wir werden Artikel 50 nicht später als Ende März nächsten Jahres auslösen." Artikel 50 des EU-Vertrages regelt den Austritt eines EU-Landes.

May stand seit Langem sowohl in ihrer eigenen Partei als auch von Seiten der verbleibenen EU-Länder unter Druck, einen Zeitplan für die Austrittsverhandlungen vorzulegen. Sie hatte den Schritt bereits am Morgen im BBC-Fernsehen angekündigt. Bereits am Samstag hatte sie der "Sunday Times" gesagt, sie strebe eine Gesetzesinitiative an, um die Geltung von EU-Recht in Großbritannien aufzuheben./cmy/DP/he

