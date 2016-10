LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierministerin Theresa May will aus den anstehenden Brexit-Verhandlungen mit der EU einen Erfolg für Großbritannien machen. Nach dem historischen Referendum im Juni gebe es kein Zurück. "Brexit heißt Brexit. Und wir werden einen Erfolg daraus machen", sagte sie zum Auftakt des Parteitages der britischen Konservativen am Sonntag in Birmingham unter dem Jubel der Delegierten. Die Austrittsverhandlungen sollten nicht später als im März 2017 beginnen./pm/DP/he

AXC0037 2016-10-02/16:41