Fethullah Gülen gilt in der Türkei als Drahtziehers des Putschversuchs. Nun haben türkische Behörden seinen Bruder festgenommen - ihm wird die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen.

Ein Bruder des in den USA lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen, Kutbettin Gülen, ist in der westtürkischen Metropole Izmir festgenommen worden. Ihm wird nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Die Polizei habe ihn im Haus eines Verwandten in Gewahrsam genommen, berichtete Anadolu am Sonntag.

Die Türkei macht den 75-jährigen Fethullah Gülen für den versuchten Militärputsch vom 15. Juli verantwortlich. Sie fordert dessen Auslieferung von den USA, ...

