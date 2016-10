Bundesernährungsminister Christian Schmidt (CSU) will Essen in Schulen und Kitas steuerlich begünstigen, um die Qualität der Ernährung zu verbessern. "Mein Ziel ist in der nächsten Legislaturperiode der verringerte Mehrwertsteuersatz für Schulessen - am besten sogar eine Mehrwertsteuerbefreiung", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Bundesweit bekommen täglich rund fünf Millionen Kinder in Schulen und Kindertagesstätten ihr Mittagessen, Tendenz steigend. Die Finanzierung ist Ländersache. Die Ernährung der Deutschen soll als Schwerpunktthema des Bundesernährungsministeriums weiter ausgebaut werden. 2017 wird das Ministerium ein Bundeszentrum gründen, das sich ausschließlich Ernährungsfragen widmet.

"Für die Arbeit des 'Bundeszentrums für Ernährung' stehen mehr als 20 Millionen Euro jährlich zur Verfügung", sagte Schmidt. Das sei ihm eine gesunde Ernährung wert: "Hier müssen wir noch besser werden."