Der frühere deutscher Botschafter in der Volksrepublik China, Schaefer, sieht in der "Neuen Seidenstraße" Chinas eine bedeutende Chance für Europa. Er warnt davor, Freihandelsabkommen als geostrategische Instrumente gegen China und die anderen BRICS-Staaten in Stellung zu birngen.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Ist China die neue aufstrebende Weltmacht? Und brauchen die USA, Kanada und die EU Abkommen wie TTIP oder CETA, um sich besser gegen China behaupten zu können? Michael Schaefer: China hat in den letzten Jahrzehnten eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Der Hunger konnte erfolgreich bekämpft werden, fast 400 Millionen Chinesen haben bereits moderaten Wohlstand. Das bedeutet aber auch, dass fast eine Milliarde Menschen noch zwischen Armutsgrenze und einem geringen Einkommen leben. Ich denke, dass es mindestens noch zwei, wahrscheinlich drei Generationen dauern wird, bis das Wohlstandsniveau in China mit dem in Westeuropa auch nur annähernd ...

