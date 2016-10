Medienmitteilung

03. Oktober 2016

Schindler vollzieht den Verkauf des Geschäftes in Japan

Schindler Holding AG hat den Verkauf seines Aufzugsgeschäfts in Japan an Otis Japan abgeschlossen. Wie am 5. April 2016 angekündigt, hat Schindler einen starken und angesehenen Eigentümer gefunden, der den Kunden Kontinuität beim Unterhalt ihrer Anlagen garantiert. Die lokale Belegschaft wird von Otis in Japan übernommen.

Schindler bleibt in Japan vertreten, um sämtliche rechtlichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen aus den laufenden Rechtsverfahren bis zu deren Beendigung wahrzunehmen.

Beide Parteien haben zum Vertragsinhalt Stillschweigen vereinbart.

Kontakte:

Dr. Barbara Schmidhauser, Chief Communications Officer

Tel. +41 41 445 30 60, (barbara.schmidhauser@ch.schindler.com: mailto:barbara.schmidhauser@ch.schindler.com)

Marco Knuchel, Head Investor Relations

Tel. +41 41 445 30 61, (marco.knuchel@ch.schindler.com: mailto:marco.knuchel@ch.schindler.com)