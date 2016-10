TOKIO (dpa-AFX) - Die Stimmung in der japanischen Großindustrie ist weiter verhalten optimistisch. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Bank von Japan (BoJ) hervorgeht, verharrte der von der Zentralbank in einer Quartalsumfrage ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionskonzerne im September bei plus 6. Ein positiver Index bedeutet, dass die Optimisten in der Mehrheit sind. Der Index für die nicht verarbeitenden Unternehmen der Nummer Drei der Weltwirtschaft sank leicht von plus 19 auf plus 18, wie aus dem sogenannten Tankan-Bericht der BoJ weiter hervorgeht./ln/DP/zb

