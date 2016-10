=== *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 50,3 zuvor: 49,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,5 1. Veröff.: 49,5 zuvor: 48,3 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 53,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 1. Veröff.: 52,6 zuvor: 51,7 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,3 *** 11:30 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin, Stockholm *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 52,0 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 50,2 Punkte zuvor: 49,4 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben August PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 18:00 LU/EZB-Direktor Mersch, Rede an der University of Luxembourg *** - US/Kfz-Absatz September - IR/Bundeswirtschaftsminister Gabriel, Delegationsreise in den Iran (bis 4.10.) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Deutschland, China und Südkorea geschlossen ===

