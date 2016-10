(Mit weiteren Angaben ergänzt) Zürich (awp) - Der Technologiekonzern Ascom hat den im August angekündigten Verkauf der defizitären Sparte Network Testing an den französischen Netzwerkausrüster Infovista abgeschlossen. In Zukunft orientiert sich Ascom an einer One-Business-Strategie mit Fokus auf Healthcare ICT und mobilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...