Von Kenan Machado

TOKIO (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien folgen am Montag den positiven internationalen Vorgaben. Auch hier macht sich Erleichterung darüber breit, dass die existenzbedrohende Strafzahlung für die deutsche Bank in den USA wegen fauler Hypothekenpapiere einem Bericht zufolge deutlich unter den bisher kursierenden 14 Milliarden Dollar ausfallen dürfte. Die Rede ist nun von 5,4 Milliarden Dollar, was allerdings noch nicht bestätigt ist. Offenbar laufen die Gespräche noch und wie mit der Sache vertraute Personen sagten, ist noch kein Vorschlag bereits so weit, dass er schon den Entscheidungsträgern bei der Deutschen Bank oder der Justizbehörde hätte vorgelegt werden können.

Die Erleichterung darüber, dass damit auch dem Bankensektor weltweit ein neuerliches Problem erspart bleiben könnte, lässt vor allem die Kurse der Bankenaktien zulegen. Nomura legen um 3 Prozent zu, T&D Holdings um 0,8 Prozent und Mizuho Financial um 1,1 Prozent. Für Resona Holdings geht es um 1,5 Prozent nach oben.

Während in China wegen der Feierlichkeiten rund um den Nationalfeiertag die ganze Woche über nicht gehandelt wird und am Montag auch in Südkorea und Malaysia feiertegsbedingte Ruhe herrscht, steigt der Nikkei-Index in Tokio um 0,9 Prozent auf 16.595 Punkte. In Hongkong und in Sydney geht es ähnlich stark nach oben mit den Indizes.

Kein Belastungsfaktor geht vom Wirtschaftsbericht "Tankan" in Japan auf den Markt aus, obwohl dieser etwas schlechter ausgefallen ist als erwartet. Im Fokus der Märkte stehe bereits seit einiger Zeit vor allem die Geldpolitik; fundamentale Faktoren gerieten in diesem Umfeld dagegen oft in den Hintergrund. Der Yen zeigt sich im Vergleich zu seinem Niveau am Freitag m die gleiche Tageszeit etwas leichter, auch das stützt die Kurse am Aktienmarkt.

Am Ölmarkt verteidigen die Preise ihr am Freitag erhöhtes Niveau, während der sichere Hafen Gold nach seinen Verlusten zum Vorwochenausklang weiter nicht gesucht ist und die Feinunze mit 1.170 Dollar wenig verändert umgeht.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.478,50 +0,78% +3,45% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 16.595,18 +0,88% -12,81% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. (Schanghai) Feiertag Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.578,86 +1,21% +7,60% 10:00 Straits-Times (Singapur) 2.868,84 -0,02% -0,48% 11:00 KLCI (Malaysia) Feiertag DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:54 Uhr % YTD EUR/USD 1,1230 -0,1% 1,1237 1,1184 +3,4% EUR/JPY 113,92 +0,0% 113,88 113,05 -10,7% EUR/GBP 0,8681 -0,1% 0,8687 0,8622 +17,9% GBP/USD 1,2937 -0,0% 1,2938 1,2969 -12,3% USD/JPY 101,42 +0,1% 101,33 101,07 -13,6% USD/KRW 1101,80 -0,1% 1101,80 1101,32 -6,3% USD/CNH 6,6769 +0,0% 6,6743 6,6791 +1,7% USD/HKD 7,7548 -0,0% 7,7558 7,7532 +0,1% AUD/USD 0,7651 -0,1% 0,7661 0,7611 +5,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,00 48,24 -0,5% -0,24 +10,8% Brent/ICE 0,00 49,06 0% 0,00 +13,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.315,48 1.314,55 +0,1% +0,93 +24,0% Silber (Spot) 19,12 19,16 -0,2% -0,04 +38,3% Platin (Spot) 1.020,00 1.027,43 -0,7% -7,43 +14,4% Kupfer-Future 0,00 2,21 0% 0 +2,3%

October 03, 2016 02:10 ET (06:10 GMT)

