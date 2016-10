Herbstzeit ist Goldzeit - und in diesem Jahr unterstützten auch weiter die Notenbanken das edle Metall. Steigt der Goldpreis, so profitieren auch die Produzenten.Die Zentralbank von Japan, Bank of Japan, legte vor. Es gab zwar keine Zinssenkung. Doch die angekündigte Neubewertung der dortigen Geldpolitik verfehlte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...