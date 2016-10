LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat mit dem US-Konzern Allergan eine Lizenzvereinbarung getroffen, die den Briten bestenfalls bis zu 1,52 Milliarden US-Dollar einbringen kann. Dabei wird die Biotech-Tochter Medimmune die weltweiten Rechte an dem monoklonalen Antikörper MEDI2070 an Allergan auslizenzieren, teilte die Briten am Montag mit. Die US-Amerikaner werden eine Vorauszahlung von 250 Millionen US-Dollar an Astrazeneca leisten, und erhalten dafür die Rechte zur Entwicklung und Vermarktung des Antikörpers.

Zusätzlich könnte Allergan weitere Zahlungen von bis zu 1,27 Milliarden Dollar an die Briten leisten. Dies hängt aber davon ab, ob vereinbarte erfolgsbasierten Meilensteile bei der Entwicklung und beim Umsatz mit dem Antikörper erreicht werden.

Der Antikörper MEDI2070 befindet sich gerade in der klinischen Entwicklungsphase IIb und soll zur Behandlung von Patienten mit der Diagnose Morbus Crohn sowie der Colitis Ulcerosa, beides chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, eingesetzt werden.

