FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,06 Prozent auf 165,79 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,116 Prozent.

Der Handel verlief angesichts des Feiertages in Deutschland in sehr ruhigen Bahnen. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie der Eurozone legte laut endgültigen Daten wie bereits in einer Erstschätzung ermittelt zu. Am Nachmittag wird in den USA noch der Einkaufsmanagerindex ISM veröffentlicht. Er gilt als wichtigster Frühindikator für die Industrie./jsl/tos/mis

ISIN DE0009652644

AXC0041 2016-10-03/10:45