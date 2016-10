Goldpreise fallen und Heizöl gewinnt aufgrund nachlassender Deutsche Bank Ängste

Die Goldpreise fielen während Heizöl zusammen mit den Aktienmärkten höher gehandelt wurde, da die Berichte über eine Einigung zwischen der Deutsche Bank und den US-Behörden die Risikoneigung anfachten.

Der Goldpreis ging zurück, nachdem Agence France-Presse berichtete, dass dieDeutsche Bank (DB) dabei ist, mit dem US-Department of Justice (DO) einen Vergleich über eine $5,4 Mrd. Strafe zu erzielen. Anfänglich verlangten die Behörden von der angeschlagenen Bank $14 Mrd., um die Strafen in Verbindung mit dem MBS-Geschäften vor der Finanzkrise von 2008-9 abzudecken. Das heizte die Furcht vor einer Zahlungsunfähigkeit an und ließ die Märkte zittern, denn es bestand die Gefahr, dass ein schwankender Banksektor die Nachfrage nach Bargeld und alternativen Vermögenswerten, darunter dem Gelbmetall, anfachen könnte.

Der Heizölpreis fand Unterstützung, denn der mit der Deutschen Bank verbundene Optimismus fachte auf den Finanzmärkten eine Erholung der Risikoneigung an. Führende Aktien-Benchmarks sowie der WTI-Kontrakt folgten der Bankaktie nach oben, als der Handel in Frankfurt eröffnet wurde und damit wurde fortgefahren, sobald die US-gelisteten Äquivalente online kamen.

Das DB-Geschehen könnte in den Finanzmärkten kurzfristig weitere Aufmerksamkeit erregen, wenn der CEO John Cryan in die USA fliegt, um die Verhandlungen abzuschließen. Der Wirtschaftskalender wird angeführt von der ISM Hersteller Umfrage für September. Der Konsens sagt voraus, dass der US-Herstellersektor nach einem unerwarteten Rückgang im August zum Wachstum zurückgekehrt ist. Ein positives Ergebnis, dass die Spekulationen über eine Fed-Zinsanhebung stärkt, könnte den Dollar anziehen lassen, wass sich dann allgemein gegen die Rohstoffpreise auswirken könnte.

GOLD TECHNISCHE ANALYSE - Der Goldpreis fiel auch in der vierten aufeinanderfolgenden Sitzung und verzeichnete damit die längste Verluststrecke in einem Monat. Ein Tagesschluss unter der Unterstützung im 1303,62-08,00 Bereich (Hoch vom 2. Mai, 38,2% Fibonacci-Retracement) visiert das 50% Level bei 1287,29 an. Alternativ würde eine Wende über den fallenden Trendlinienwiderstand bei 1339,47 ein Double-Top bei 1367,15 freilegen.

HEIZÖL TECHNISCHE ANALYSE - Der Heizölpreis zielt darauf ab, die Swing Hochs vom August zu testen, nachdem er über der Zahl von $48/Barrel festen Fuß gefasst hatte. Ein Durchbruch des Widerstandes im 48,77-97 Bereich (61,8% Fibonacci-Expansion, Hoch vom 22. August) auf Tagesschlussbasis legt das 76,4% Level bei 50,20 frei. Alternativ könnte eine Wende unter das 50% Fib bei 47,61 die 38,2% Expansion bei 46,46 anvisieren.