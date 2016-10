Köln (ots) -



- Tausende scheinbar zufällig platzierte, schwarze, graue und weiße Zylinder in einem komplexen Kreuzmuster



- Ford Prototypen-Entwickler: "Ich habe versucht, ein chaotisches Muster zu entwickeln, das die Augen irritiert" - Professor an der University of Exeter: "Diese neue Tarnung irritiert das Gehirn"



- Die Folien werden für den jeweiligen Erlkönig maßgeschneidert angefertigt und sind dünner als ein menschliches Haar



Zur Tarnung seiner Prototypen verwendet Ford ab sofort eine neue 3D-Folie, die von Online-Illustrationen inspiriert wurde. Zum Einsatz kommen Tausende von scheinbar zufällig platzierten, schwarzen, grauen und weißen Zylindern in einem komplexen Kreuzmuster. Dies macht es besonders bei Tageslicht schwierig, die wesentlichen Design-Merkmale eines neuen Fahrzeugs zu identifizieren. Auch Selfies mit den Fahrzeugen, wie sie beispielsweise in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden, dürften künftig dank der neuen Tarn-Folie kaum noch aussagefähig sein. "Ich habe versucht, ein chaotisches Muster zu entwickeln, das die Augen irritiert", sagt Marco Porceddu, Vehicle Prototype Engineer, Product Development, Ford of Europe. "Ich befasste mich mit optischen Täuschungen im Internet und kam auf eine spezielle Form, die tausendfach kopiert und überlappt werden kann. Dies schafft eine Art 3D-Illusion".



"Diese neue Tarnung irritiert das Gehirn"



Die neue 3D-Folie aus Vinyl wurde für extreme Temperaturen konzipiert und eignet sich mit ihren Schwarz-, Grau- und Weißtönen auch hervorragend für die Wintermonate in Europa, während Ford zum Beispiel in Australien eher sandfarbene Folien verwendet. Die Folien werden für den jeweiligen Erlkönig maßgeschneidert angefertigt und sind dünner als ein menschliches Haar. Entwürfe werden zunächst auf einer Ford-internen Teststrecke geprüft, um die bestmögliche Tarnung sicherzustellen.



"Diese neue Tarnung irritiert das Gehirn und macht die Fahrzeugform sowie Oberflächen und Farben nahezu unkenntlich", so Martin Stevens, Associate Professor an der University of Exeter, der 15 Jahre lang die farbliche Tarnung von Tieren erforschte. "Die optische Täuschung verhindert nicht, dass ein Auto gesehen wird, sondern spielt eher mit der Fähigkeit zur Erkennung von Tiefenschärfe und Schatten. Dieser Trick kommt auch in der Natur vor - nun wird er beim Testen von Erlkönigen genutzt".



Design neuer Fahrzeuge soll möglichst bis zur öffentlichen Präsentation geheim bleiben



"Fast jeder von uns hat ein hochauflösendes Smartphone, mit dem die aufgenommene Bilder von Erlkönigen zeitnah im Internet oder anderswo geteilt werden können - dies macht sich natürlich auch der Wettbewerb zunutze", sagt Lars Mühlbauer, Manager, Camouflage, Ford of Europe. "Die Ford-Fahrzeugentwickler erschaffen schöne Autos mit coolem Design. Unsere Aufgabe ist es, diese Merkmale möglichst bis zur öffentlichen Präsentation geheim zu halten. Mit der neuen 3D-Folie wird es für uns nun leichter".



Link auf Video



Der nachfolgende Link auf ein YouTube-Video zeigt eine Testfahrt mit einem Ford-Fahrzeug, das mit der neuen 3D-Folie beklebt ist: https://youtu.be/r4T0_SqQPyc



