FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Mittag bei 1,1238 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig über dem Kurs vom Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatten den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,1161 (Donnerstag: 1,1221) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8960 (0,8912) Euro.

Robuste Stimmungsdaten aus dem Euroraum konnten der Gemeinschaftswährung keine klaren Impulse geben. Die Stimmung in den Industrieunternehmen hat sich im September einer zweiten Schätzung zufolge aufgehellt. Die erste Schätzung wurde wie von Experten erwartet bestätigt und der Indikator liegt über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Zahlen zu den Bauausgaben und zur Industrie in den USA für Bewegung am Devisenmarkt sorgen.

Noch am Freitag hatte es beim Euro deutliche Kursbewegungen gegeben. Auslöser war ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach einige Hedgefonds einen Teil ihrer überschüssigen Gelder bei der Deutschen Bank abgezogen haben. Dies löste neue Sorgen um Deutschlands größte Bank und damit mögliche negative Auswirkungen auf die gesamte Branche aus. Der Deutsche-Bank-Aktienkurs fiel erstmals unter 10 Euro.

Im Anschluss erholte sich der Aktienkurs der Deutschen Bank aber und auch der Euro legte wieder zu. Grund dafür war ein Medienbericht, demzufolge die Bank kurz vor einer Einigung mit der US-Justiz im Streit um umstrittene Hypothekengeschäfte stehe./tos/jsl

ISIN EU0009652759

AXC0055 2016-10-03/12:50