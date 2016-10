Aufgrund des Nationalfeiertags "Tag der Deutschen Einheit" bleiben die deutschen Börsen heute geschlossen. Ein Rückblick. Der reguläre Handel startet erneut am morgigen Dienstag. Außerbörslich wird der DAX aktuell bei etwa 10.520 Punkte taxiert. In den USA findet der Handel heute regulär statt. Der S&P500 notiert vorbörslich bei rund 2.170 Punkten im Plus.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 10.510 Punkten, nachbörslich bei 10.520 Punkten.

Meldungen um Deutsche Bank sorgen für Kurskapriolen.

Marke von 10.200 Punkten hat gehalten, neuer Angriff auf 10.550 steht bevor.

Historische Saisonalität (DAX):

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Sentiment

DAX (Woche 40)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

Big Picture:

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX 10.200 Punkte verteidigt.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (30. September 2016): Bei 49 (Vortag 37) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (30. September 2016): 1,37 Vortag 1,11

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...