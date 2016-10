Während an den deutschen Börsen am Montag wegen des Feiertags nicht gehandelt wurde, startete die Wall Street mit Kursverlusten in die neue Woche. Viele Anleger warteten wohl auf neue Konjunkturdaten.

Die US-Börsen sind mit Abschlägen in die neue Woche und das Schlussquartal 2016 gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Montag in den ersten Handelsminuten 0,4 Prozent schwächer bei 18.239 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,3 Prozent auf 2161 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 0,2 Prozent auf 5301 Zählen ein. Viele Anleger wagten sich nicht aus der Deckung, weil sie zunächst auf Konjunkturdaten warteten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...