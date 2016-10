Bern - Am SuisseID Forum vom 29. September 2016 in Bern informierten sich rund 180 Besucher über die neue SuisseID. Themen waren auch die künftigen gesetzlichen Änderungen in den Bereichen E-Government und E-Health und deren Auswirkungen auf die SuisseID. Praxisbeispiele zeigten den Besuchern die Einsatzmöglichkeiten der SuisseID auf.

Zum vierten Mal wurde das SuisseID Forum erfolgreich durchgeführt, dieses Jahr unter dem Titel «Neue Gesetze und SuisseID: Boost für E-Government und E-Health». Am Forum teil nahmen rund 180 Vertreter aus Wirtschaft und Verwaltung, insbesondere aus den Bereichen E-Government und E-Health.

Der Trägerverein SuisseID stellte den Teilnehmenden des Forums die neue SuisseID vor, welche 2017 auf den Markt gebracht wird. Im Vergleich zur heutigen SuisseID sind wesentliche Änderungen vorgesehen. Die neue SuisseID wird einfacher, mobiler und nutzerfreundlicher. Sie kommt ganz ohne Installation und USB-Stick aus und ist modular aufgebaut. So bezieht der Anwender nur das, was er effektiv benötigt. Eine erfreuliche Änderung aus Anwendersicht ist das neue Business-Modell: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...