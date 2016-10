Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag leichte Gewinne verzeichnet, nachdem es in der Vorwoche deutlich runterging. Am ersten Handelstag der neuen Woche bewegte sich der Leitindex SMI in einer Range zwischen 8'145 und 8'185 Punkten. Für Unterstützung sorgten zum einen Konjunkturdaten aus Europa: Die Einkaufsmanagerindizes in Grossbritannien und Italien überraschten positiv, und auch der französische PMI lag leicht höher als prognostiziert. In Japan sorgte zudem ein wichtiger Stimmungsindex gleich auch für gute Stimmung an der Börse.

Die Furcht vor einer neuen Bankenkrise, die zuletzt durch die Lage der Deutschen Bank befeuert wurde, lasse wieder nach, hiess es ausserdem im Handel. Am Nachmittag trudelten dann insgesamt gemischt ausgefallene US-Daten ein - aus der Industrie und vom Immobilienmarkt, und die US-Börsen eröffneten leicht schwächer. Anleger an der Wall Street hielten sich nach der Erholung am Freitag wieder zurück, war zu hören.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann 0,34% auf 8'166,32 Punkte. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, stieg 0,29% auf 1'243,51 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,40% auf 8'918,35 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel schlossen 19 im Plus, zehn im Minus und LafargeHolcim unverändert.

Besonders positiv stachen Aryzta (+3,4%) hervor. Die Aktie des Backwarenkonzerns hatte bereits mit der Ankündigung eines neuen Verwaltungsratspräsidenten von aussen Ende der vorletzten Woche ...

