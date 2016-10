Am ersten Handelstag der neuen Woche bewegte sich der Leitindex SMI in einer Range zwischen 8'145 und 8'185 Punkten. Für Unterstützung sorgten zum einen Konjunkturdaten aus Europa: Die Einkaufsmanagerindizes in Grossbritannien und Italien überraschten positiv, und auch der französische PMI lag leicht höher als prognostiziert. ...

