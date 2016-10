Frankfurt - Der Eurokurs ist am Montag nach starken US-Konjunkturdaten unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag bei 1,1214 US-Dollar gehandelt. Am Mittag hatte er zeitweise noch bei 1,1244 Dollar gekostet. Zum Schweizer Franken legte der US-Dollar am Nachmittag auf 0,9731 zu, nachdem er am Mittag noch 0,9708 Franken gekostet hatte. Der Euro-Franken-Paar bewegte sich den ganzen Tag über in einer engen Spanne knapp über 1,09 und notierte zum Berichtszeitpunkt bei 1,0911.

Positiv aufgenommene US-Konjunkturdaten hatten den Dollarkurs am Nachmittag gestützt, hiess es im Devisenhandel. Der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie war von 49,4 Punkten im Vormonat auf 51,5 Punkte ...

