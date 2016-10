ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Montag mit Aufschlägen ins vierte Quartal gestartet. Positive Konjunkturdaten aus Europa und das Ausbleiben neuer Hiobsbotschaften zur Deutschen Bank stützten die Kurse in Zürich. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 8.166 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 35,32 (zuvor: 80,74) Millionen Aktien.

Die Verhandlungen der Deutschen Bank mit der US-Justizbehörde im Streit um hypothekenbesicherte Wertpapiere machten offenbar Fortschritte; gleichwohl waren sie mit der Materie vertrauten Personen zufolge aber noch nicht so weit, um sie schon den jeweiligen Entscheidungsträgern vorzulegen. Am Freitag hatte ein Insider gesagt, das Finanzinstitut habe eine deutliche Absenkung der Strafzahlung ausgehandelt. An den Tagen davor hatte die Angst vor einer Ansteckung des Bankensektors mit den Problemen der Deutschen Bank weltweit die Stimmung eingetrübt. Unterdessen geht der Jobkahlschlag in der europäischen Bankenlandschaft weiter. Nachdem in der vergangenen Woche die deutsche Commerzbank den Wegfall tausender Stellen angekündigt hat, zog nun die niederländische Bank ING nach. In der Schweiz führten Credit Suisse mit einem Plus von 0,8 Prozent das SMI-Tableau an, UBS gewannen 0,2 Prozent.

Bryan Garnier hat sich im Vorfeld des Kapitalmarkttages von Lafargeholcim im November die Aktie noch einmal angeschaut. Lafargeholcim sei die bevorzugte Aktie im Zementsektor, hieß es mit Blick auf die verbesserte makroökonomische Stimmung in den Schwellenländern, den umgekehrten Gewinntrend im zweiten Quartal und die andauernden Vereinfachungen des Konzerns. Während die Einstufung mit "Buy" bestätigt wurde, wurde das Kursziel auf 60 von zuvor 50 Franken angehoben. Anleger folgten der Aufforderungen zum Kaufen des Titels jedoch nicht, der Wert schloss unverändert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2016 12:04 ET (16:04 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.