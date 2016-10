Berlin (ots) - Nach der Ankündigung eines Brexit-Terminplans durch die britische Regierungschefin Theresa May hat der Vizepräsident des EU-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff, davor gewarnt, die EU und Großbritannien bei den bevorstehenden Verhandlungen auseinanderzudividieren. "Der britische Markt ist für viele europäische Unternehmen nach wie vor wichtig", sagte der FDP-Politiker dem "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe). Allerdings müsse es am Ende für Großbritannien einen "spürbaren Unterschied" machen, nicht mehr Mitglied der EU zu sein, sagte Lambsdorff.



