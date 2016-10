Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AT&S +1,01% auf 11,05, davor 4 Tage im Minus (-4,37% Verlust von 11,44 auf 10,94), Mayr-Melnhof +0,51% auf 98,4, davor 4 Tage im Minus (-2,1% Verlust von 100 auf 97,9), Gurktaler AG VZ -6,51% auf 5,6, davor 3 Tage im Plus (13,88% Zuwachs von 5,26 auf 5,99), OMV -1,07% auf 25,345, davor 3 Tage im Plus (4,46% Zuwachs von 24,52 auf 25,62), SBO 0% auf 59, davor 3 Tage im Plus (11,81% Zuwachs von 52,77 auf 59), Warimpex 0% auf 0,7, davor 3 Tage im Plus (1,89% Zuwachs von 0,69 auf 0,7). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Immofinanz (1 Platz gutgemacht, von 12 auf 11); dazu, RBI (-1, von 11 auf 12). 1. Lenzing ( 50,04%)2. RHI ( 31,83%)3. Verbund ( 25,25%)4. Buwog ( 19,60%)5. Conwert ( 18,52%)6. SBO ( 17,04%)7. voestalpine ( 9,77%)8. Andritz...

